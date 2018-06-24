DS 7 Crossback — элегантность и мужественность в одном совершенстве

Французская премьера — DS 7 Crossback скоро доберется до России. Ожидается, что новый флагман поборется за покупателя с такими именитыми соперниками как Audi Q5, BMW X3 Mercedes-Benz GLC. Новый и независимый Что же это за автомобиль и откуда такая уверенность в собственном превосходстве? DS — это отделившаяся от компании Citroen премиальная марка, имеющая сейчас абсолютно независимую от «прародителя» концепцию. Иными словами — еще не так давно DS был «подбрендом» Ситроена и выпускал автомобили под именем известного концерна. Сейчас же он взял курс на полную самостоятельность и старательно «затирает следы» былого «прикрытия».

DS 7 Crossback — прекрасное доказательство состоятельности «освободившейся» компании. Новый кроссовер получился неимоверно красивым, элегантным, мужественным, и в то же время по-французски неординарным. А его техническая наполненность и шикарный интерьер оказались выше всяких похвал.

Впервые «француз» был представлен публике в марте 2017 года. Кроссовер привлек к себе небывалое количество внимания роскошью и грацией, а журналисты сразу объявили его главным конкурентом немецких и японских лидеров. Производится DS 7 на двух заводах: во французском Мюлузе и в Китае. В Россию попадут исключительно французские машины, и случится это примерно в конце лета 2018 года. Внешний вид Экстерьер новинки абсолютно уникален. Все продумано до мелочей и выглядит просто шикарно. Здесь чувствуется французский характер и стиль, скрупулезность дизайнеров, а также желание разработчиков выделить свое детище из толпы.

Спереди сразу же притягивает взгляд дерзкий «прищур» светодиодной оптики головного света. Внутри встроены похожие на драгоценные камни модули оптических блоков — DS ACTIVE LED VISION, которые при открытии дверей «встречают» владельца пурпурным светом и «подмигивают», поворачиваясь на 180 градусов. Выглядит это превосходно! Обрамляют фары широкие хромированные вставки, плавно переходящие в окантовку фирменной шестиугольной радиаторной решетки. Она, в свою очередь, состоит из множества граненых полированных элементов и эмблемы DS в центре.

https://youtu.be/y8YEC094kGc

Дневные ходовые огни тоже выполнены максимально необычно. Они имеют форму прямой линии, загнутой сверху, и «поднимаются» по краям бампера к фарам головного света. Широкий бампер «подчеркнут» хромированной вставкой, под которой расположился прямолинейный воздуховод, а по бокам — светодиодные «противотуманки».

Боковая часть кроссовера выдает стремительный характер и спортивный нрав. Элегантный переход капота в крышу, имеющую слегла ниспадающую форму, и аккуратный спойлер на конце, подчеркнутая линия стекол, сужающихся к корме, ярко выделенная, но смягченная плечевая линия, широкие двери с оригинальной «вогнутой» выштамповкой, массивные арки и стильные колесные диски от R17 до R20 размера — все это выглядит изыскано и одновременно мужественно.

Корма — еще одно произведение искусства. Ее зауженная светодиодная оптика имеет неповторимый стиль, выполненный с помощью уникальной лазерной технологии в виде чешуек. Дополняют светотехнику «динамические» указатели поворота, а подчеркивается все это широкой хромированной вставкой.

Багажная дверь обладает приятной правильной формой, а массивный, но аккуратный бампер дополнен двумя отверстиями выхлопных труб, ограненных хромированным кантом. По габаритам DS 7 Crossback уверенно вписывается в разряд полноценных кроссоверов с длиной в 4570 мм, шириной в 1890 мм, высотой в 1620 мм, колесной базой в 2738 мм и дорожным просветом в 180-190 мм, в зависимости от загруженности. Интерьер

Внутри кроссовер настолько изыскан и шикарен, что невольно возникают ассоциации с люксовым комфортабельным отелем. Все здесь настолько аккуратно собрано, подогнано и прострочено, что даже удивляет. Материалы интерьера — исключительно дорогие и элегантные. Даже пластик в самой простой версии «француза» настолько фактурный и мягкий, что при выборе можно остановиться и на нем, не переплачивая за кожаные комплектации.

А всего вариантов оформления салона пять (Faubourg, Bastille, Opera, Rivoli, Performance Line). Все они выполнены очень стильно и добротно, при этом максимально разнообразно, чтобы подстроиться под любой вкус и предпочтения покупателей. Список материалов включает изысканную кожу Nappa, алькантару, алюминиевые вставки и ценные породы дерева. Одним из главных акцентов и достоинств салона служит огромный 12-дюймовый дисплей мультимедийной системы с массой доступных функций.

В качестве приборной панели также выступает 7-дюймовый экран. Правда, к его показаниям придется привыкать — диагональная графика не слишком хорошо читается. Но спидометр находится в центре и с ним проблем у водителя не возникнет.

Мультифункциональный руль спроектирован так, чтобы пользоваться кнопками было максимально комфортно. Его форма со срезанной снизу частью также рассчитана на удобство водителя. В дорогих комплектация верхом изящества станут механические часы B. R. M. над центральным дисплеем, которые грациозно появляются из глубины торпеды при запуске двигателя. Форма обивки сидений как бы дополняет «часовую» тему и выглядит как ремешок в комплекте к циферблату на передней панели.

Передние сидения снабжены всеми настройками, которыми можно управлять как с помощью кнопок, так и через мультимедийный комплекс. А вот места спереди не так много — кому-то может показаться даже тесновато. Между креслами расположился широкий элегантный центральный тоннель, украшенный ромбовидными деталями в стиле драгоценных камней, с необычным рычагом КП и большим подлокотником. Кстати, для ценителей прекрасного можно также дополнительно заказать оформление салона кристаллами.

Задний диван вполне гостеприимный и легко впустит троих пассажиров, вот только удобно расположиться смогут лишь двое, а центральная часть сидения слегка приподнята и не столь комфортна. Багажник кроссовера большой и вместительный. При опущенных задних спинках он увеличится вдвое.

Технические характеристики и безопасность Не уступает DS 7 Crossback конкурентам и по технической части. Каких систем в нем только нет! Кроссовер практически оснащен «автопилотом» и может самостоятельно держаться в полосе, «толкаться» в пробке и подруливать на крутых поворотах. Комплекс ночного видения с инфракрасной камерой позволяет автомобилю самостоятельно выявлять опасные препятствия в темноте и отслеживать пешеходов и животных, находящихся на траектории его движения.

Датчик, следящий за дорожным покрытием, транслирует показания подвеске, которая изменяется с учетом полученной информации. Система мониторинга усталости водителя с помощью инфракрасной камеры над рулевым колесом внимательно следит за движениями век, лица и головы, сопоставляя эти данные с траекторией езды. Если она распознает опасность, то тут же подает звуковой сигнал и выводит данные на монитор бортового компьютера.

Двигателей заявлено пока пять: три бензиновых и два дизельных. Все они отвечают нормам Евро-6.2, а в паре с ними могут трудиться или шестиступенчатая «механика» или восьмиступенчатый «автомат» EAT8. Бензиновые модификации включают в себя: турбированный 1.6-литровый THP с мощностью в 180 или 230 л. с., и 1.6-литровый PureTech с отдачей в 130 л. с. Дизельные агрегаты представлены 1.6-литровым BlueHDi с мощностью в 130 л. с. и 2.0-литровым BlueHDi с отдачей в 180 л. с.

Привод DS 7 исключительно передний, но в 2019 году компания планирует выпустить гибридный 300-сильный мотор, который, благодаря электрической тяге, сможет подключать и заднюю ось машины. Ходовая «француза» снабжена независимой подвеской спереди со стойками типа МакФерсон и «многорычажкой» сзади. Машина оборудована обычными пружинами, но электроуправляемыми амортизаторами, умеющими менять свою жесткость, в зависимости от данных с камеры, по отчету о состоянии дорожного полотна. Тест-драйв

В России DS 7 Crossback еще испытать не удалось, но по данным зарубежных журналистов, кое-какую информацию уже узнать можно. Салон французской новинки выполнен в отличном качестве и придраться тут практически не к чему, только если к небольшой тесноте на передних сидениях да легкой перегруженности приборной панели.

Ходовые качества у кроссовера отменные. Он прекрасно подстраивается к любому дорожному полотну посредством электроуправляемых амортизаторов, легко входит в крутые повороты, подруливая при необходимости, и с помощью многочисленных систем старается всячески облегчить жизнь водителю. Однако не стоит слепо полагаться на электронных помощников — они не идеальны и могут что-то пропустить и не заметить.

Коробка и двигатели работают без сбоев и толчков. Бензиновая модификация окажется заметно тише дизельной в пути, хотя шумоизоляция в целом совсем неплохая. Большое количество «автопилотных» функций могут сбить водителя с толку, к ним придется привыкать, ну или брать модификацию без таковых. Что в итоге? В России DS 7 появится во второй половине 2018 года. Цена его еще не озвучена, но если ориентироваться на стоимость за рубежом, то базовая версия выйдет примерно в 2.1 млн рублей. Существует также вероятность, что концерн снизит цену для нашего рынка, чтобы дать серьезный отпор конкурентам.

DS 7 Crossback — прекрасный, качественный, стильный и элегантный автомобиль. Современная электронная начинка и техническое наполнение добавляют «французу» шансов стать известным и популярным, к чему, собственно, и стремится отделившийся от материнского Ситроена концерн DS. Если компании удастся снизить стоимость, то кроссовер и впрямь сможет легко подвинуть таких известных конкурентов как BMW, Audi и Mercedes-Benz. Пожелаем ему в этом удачи!