Mercedes-Benz продает реплику самого первого автомобиля в мире

Подразделение штутгартского автогиганта All Stars Classic предлагает приобрести первый автомобиль в мире — 3-колесный Benz Patent Motorwagen, выпущенный 29 января 1886 года, но не оригинал, а его копию. Эта модель представляет собой первое в мире «автономное самодвижущееся транспортное средство, оборудованное двигателем внутреннего сгорания».

Реплика первого в мире автомобиля с ДВС была построена в 2002 году и представляет собой полностью рабочий экземпляр. Автомобиль оснащен 1-цилиндровым 4-контрактным мотором, рабочий объем которого составляет 954 кб/с, а мощность 0,75 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 16 километров в час.