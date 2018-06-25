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Mercedes-Benz продает реплику самого первого автомобиля в мире
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Mercedes-Benz продает реплику самого первого автомобиля в мире 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Подразделение штутгартского автогиганта All Stars Classic предлагает приобрести первый автомобиль в мире — 3-колесный Benz Patent Motorwagen, выпущенный 29 января 1886 года, но не оригинал, а его копию. Эта модель представляет собой первое в мире «автономное самодвижущееся транспортное средство, оборудованное двигателем внутреннего сгорания».
Реплика первого в мире автомобиля с ДВС была построена в 2002 году и представляет собой полностью рабочий экземпляр. Автомобиль оснащен 1-цилиндровым 4-контрактным мотором, рабочий объем которого составляет 954 кб/с, а мощность 0,75 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 16 километров в час.
Стоимость копии Benz Patent Motorwagen широкой публике не объявлена. Ее, представители компании Mercedes-Benz, сообщат потенциальному покупателю лично.
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