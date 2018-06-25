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Смотрите, кто вернулся: в Новосибирске после долгого перерыва открылся салон Lexus
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Смотрите, кто вернулся: в Новосибирске после долгого перерыва открылся салон Lexus 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске открылся дилерский центр Lexus, это произошло после нескольких лет отсутствия марки в городе после банкротства компании «СЛК-Моторс». Новым дилером стала группа компаний «Восток Моторс» из Тюмени.
«В салоне представлены все популярные модели бренда Lexus: RX, LX, NX, IS и другие. Более 40 автомобилей в наличии с ПТС», — уточнили в дилерском центре «Восток Моторс».
Новый салон Lexus оборудовали в здании на улице Никитина, 174, его общая площадь составила 1952 кв. м. На первом этаже работает зона сервисного обслуживания, на втором и третьем этажах расположены шоу-рум и клиентская зона.
Внимание, у нас появилась новая рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.
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Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
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