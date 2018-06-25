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Специалисты рассказали о плюсах дизельных двигателей
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Специалисты рассказали о плюсах дизельных двигателей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В то время, как многие страны Европы издают указы о запрете эксплуатации автомобилей оснащённых дизельными двигателями, которые между прочим станут актуальны уже через какие-то 20-ть лет специалисты рассказывают о преимуществах.
На первом месте эксперты выделяют малый расход топлива при наличии дизельной установки.
Также выделяют незамысловатую, но весьма надёжную конструкцию.
Моторы отличаются тем, что они не подвержены сильному нагреванию, а также славятся тем, что при минимальных оборотах набирают очень большую скорость крутящего момента.
Ещё нельзя не выделить то, что данной установке качество топливо вообще практически не портится, ну и конечно безопасность.
В заключении специалисты сказали, что совсем не разделяют так называемый «бунт» против дизельных двигателей и считают это просто пропеаренным маркетинговым ходом.
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