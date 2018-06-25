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Mazda CX-5 остается драйвером роста продаж японской марки в России
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Mazda CX-5 остается драйвером роста продаж японской марки в России 

«Автостат Инфо» 38 минут назад
Mazda CX-5 остается драйвером роста продаж японской марки в России По данным «Автостат Инфо», в мае текущего года дилеры Mazda продали 2626 автомобилей, улучшив прошлогодний результат продаж (1766 ед.) почти на 49%. В объеме всех реализованных машин большую долю занимают продажи кроссовера Mazda CX-5.
По статистике «Автостат Инфо», в прошлом месяце покупатели в РФ приобрели 1863 кроссовера Mazda CX-5. В сравнении с маем прошлого года, когда было продано 1268 таких машин, спрос на эту модель вырос на 47%. В то же время продажи модели Mazda6 увеличились на 3,7% и составили 476 ед. против 459 ед., реализованных годом ранее. Продажи кроссовера Mazda CX-9 в мае составили 143 ед., столько же было продано и автомобилей Mazda3. Примечательно, что спрос на эту модель вырос на 286,5% относительно результата за май 2017 года — 37 ед.
С января по май 2018 года россияне приобрели 11 511 автомобилей «Мазда». Объем продаж японской марки вырос на 35,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 8498 ед. авто. За пять месяцев 2018 года кроссовер Mazda CX-5 разошелся в количестве 8276 ед. (+37,3%), а модель Mazda6 была продана в количестве 2119 шт. (-7,4%). В то же время покупатели приобрели 603 кроссовера Mazda CX-9 и 509 автомобилей Mazda3 (+187,6%).
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