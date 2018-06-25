Почему нельзя заливать 92-ой

Традиция экономить на бензине у нас ещё с СССР, когда люди заливали в «копейки» 76-й или 80-й, потому что его можно было купить у барыг в два раза дешевле. Сегодня разница в стоимости литра 92-го и 95-го — всего 3 рубля. Много сэкономить не получится, но многие пытаются.

Почему этого нельзя делать?

Потому что бензин с более низким октановым числом в цилиндрах раньше воспламеняется. Происходит детонация, которую из салона автомобиля можно услышать по характерном металлическому дребезжанию.

Чем плоха детонация?

Детонация плоха своим разрушительным действием для механики. Посудите сами. При нормальной работе двигателя топливная смесь в цилиндре взрывается в момент, когда поршень находится в своем верхнем положении. При детонации же низкооктановое топливо взрывается раньше от высокой степени сжатия, и происходит, по сути, неуправляемый взрыв с множеством отражений взрывной волны.

Эта взрывная волна толкает поршень вниз, хотя он ещё не достиг своего верхнего нормального положения. Происходят колоссальные нагрузки. Из-за этого собственно из-под капота и слышится металлический лязг. При нормальном горении вспышка распространяется со скоростью около 40 м/с, а при детонационном взрыве скорость достигает 1500 м/с.

Зачем производители так делают?

Ни для кого не секрет, что последние десятилетия разработками инженеров и автомобилестроителей движут экологи, поэтому производители вынуждены (часто против своей воли и здравого смысла) создавать моторы с высокой степенью сжатия. Чем выше степень сжатия, тем меньше расход топлива, выше мощность и тем экологичнее мотор. Но, как я уже сказал, двигатели с высокой степенью сжатия в принципе не предназначены для топлива с октановым числом ниже 95.

В какие машины можно лить 92-ой?

Условно двигатели можно разделить на две группы по степени сжатия: ниже 10,5 и выше. Так вот если у мотора степень сжатия ниже 10,5, можно смело лить 92-ой — 95-ый такому мотору ни к чему. А вот если степень сжатия выше 10,5, то 92-ым лучше не баловаться. Конечно, один раз можно залить — ничего страшного не случится. Но если в машину, предназначенную для 95-го, постоянно заливать 92-ой, можно попасть на капитальный ремонт двигателя.

Вот простой пример. У вазовской «копейки» (ВАЗ-2101) степень сжатия 8,5, поэтому в эту машину можно лить даже очень паршивый 92-ой — мотор его переварит и не поперхнется. У Lada Vesta степень сжатия 10,5. Это пограничный вариант, и производитель все еще допускает использование 92-го бензина. В то же время у Рено Логан в зависимости от двигателя степень сжатия колеблется от 9,5 до 10,7 и тем не менее производитель перестраховывается и рекомендует 95-ый. Хотя мастера и дилеры подтверждают, что на 92-ом бензине моторы тоже ездят долго и без проблем (по крайней мере, два наименее мощных в моторной линейке).

Под капотом Toyota Land Cruiser Prado устанавливаются моторы со степенью сжатия 10,2-10,4, и производитель разрешает заправляться 92-ым. Еще один показательный пример — это Mazda CX-5 с новыми двигателем с очень высокой степенью сжатия — 13-14. Этот мотор 92-ой погубит очень быстро, так что производитель его категорически запрещает и рекомендует 95-98.

Какие последствия могут быть?

Самое страшное, к чему приводит детонация — это капитальный ремонт двигателя. В результате огромных нагрузок на мотор образуются царапины на внутренних стенках цилиндров, оплавляются поршни, спекаются кольца, теряют форму шатуны. В общем, устранение последствий влетит в копеечку.

Еще одно последствие — от неправильного топлива быстро выходит из строя катализатор. Он крошится, и керамическая пыль засасывается в двигатель, а там эта пыль действует как абразив — двигатель изнашивается в 2-3 раза быстрее.

Какой вывод?

Экономя на топливе, водители подвергают себя риску потом потратить куда больше сэкономленной суммы на ремонт двигателя. Вывод — если для машины рекомендован 95-ый, нужно заправляться именно им. А еще лучше смотреть на степень сжатия, указанную в технических характеристиках ДВС.