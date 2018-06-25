На авторынок выходит затемненная версия SsangYong Tivoli Black Edition‍

Известный корейский автобренд SsangYong представил для авторынка Южной Кореи и Италии спецверсию кроссовера Tivoli Black Edition‍. Автомодель будет доступна за 21250 евро (в рублях — около 1560000).

По силовой части «черная» автоновинка получила линейку из двух моторов. Первый «атмосферник» рассчитан на 128 л.с. Второй — турбодизель на 115 л.с. Оба мотора имеют емкость 1,6 литра.

Пока что нет официальных данных касательно конкретной комплектации обсуждаемой автоновинки.

Однако по словам автопроизводителя, машины данной спецлинейки выпускаются исключительно для внутреннего потребление на отечественном авторынке, а также для авторынка Италии.

Также представители автокомпании SsangYong отметили, что до конца этого года модельный ряд спецлинейки пополнится еще двумя автоновинками.