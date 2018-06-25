Выпущена «черная» версия кроссовера SsangYong Tivoli

Прием предзаказов на компактный кроссовер SsangYong Tivoli в особой версии Black Edition стартовал на южно-корейском автомобильном рынке. Новинка оснащена адаптивным круиз-контролем и системой автоматического предотвращения столкновений, передает ИА Nation News.

Отмечается, что в первые месяцы продаж приобрести модель можно будет только внутри страны, однако в дальнейшем она станет доступна и за ее пределами.

Помимо нового цвета, у кроссовера появились 18-дюймовые колесные диски и хромированные молдинги на бамперах.

При этом базовая комплектация автомобиля осталась почти неизменной. Под капотом модели расположен 1,6 литровый турбодизель с мощностью в 128 «лошадиных сил».

Стоимость кроссовера пока неизвестна.

Не так давно эксперты составили топ-5 лучших компактных кроссоверов текущего года. Самая бюджетная модель из рейтинга стоит 850 тысяч рублей.