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Выпущена «черная» версия кроссовера SsangYong Tivoli
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Выпущена «черная» версия кроссовера SsangYong Tivoli 

360tv.ru 12 минут назад
Фото: Карельские вести
Прием предзаказов на компактный кроссовер SsangYong Tivoli в особой версии Black Edition стартовал на южно-корейском автомобильном рынке. Новинка оснащена адаптивным круиз-контролем и системой автоматического предотвращения столкновений, передает ИА Nation News.
Отмечается, что в первые месяцы продаж приобрести модель можно будет только внутри страны, однако в дальнейшем она станет доступна и за ее пределами.
Помимо нового цвета, у кроссовера появились 18-дюймовые колесные диски и хромированные молдинги на бамперах.
При этом базовая комплектация автомобиля осталась почти неизменной. Под капотом модели расположен 1,6 литровый турбодизель с мощностью в 128 «лошадиных сил».
Стоимость кроссовера пока неизвестна.
Не так давно эксперты составили топ-5 лучших компактных кроссоверов текущего года. Самая бюджетная модель из рейтинга стоит 850 тысяч рублей.
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