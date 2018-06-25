В День города Новосибирска состоялось Mitsubishi Road Show 2018

В минувшие выходные жители Новосибирска отмечали День города и в рамках праздничных мероприятий копания «Фарстар» организовала мотор-шоу Mitsubishi Road — 2018.

Представители региональной дилерской сети японского производителя показали вседорожные возможности автомобилей марки Mitsubishi сегмента SUV.

Самым привлекательным новосибирцы нашли компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse . Пятидверная модель получила высокий клиренс и полноприводную систему S-AWC, что повышает его внедорожные качества.

По словам экспертов с начала года в России было реализовано почти 17 тысяч автомобилей марки Mitsubishi.

Самыми популярными остаются внедорожники Outlander и Pajero. Их востребованность обусловлена появлением дизельных версий, которые собираются на калужском автозаводе.

Напомним, что продажи нового компакт-кросса Mitsubishi Eclipse стартовали в апреле 2018 года и быстро завоевали признание потребителя.