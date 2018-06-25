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В День города Новосибирска состоялось Mitsubishi Road Show 2018
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В День города Новосибирска состоялось Mitsubishi Road Show 2018 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В минувшие выходные жители Новосибирска отмечали День города и в рамках праздничных мероприятий копания «Фарстар» организовала мотор-шоу Mitsubishi Road — 2018.
Представители региональной дилерской сети японского производителя показали вседорожные возможности автомобилей марки Mitsubishi сегмента SUV.
Самым привлекательным новосибирцы нашли компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse. Пятидверная модель получила высокий клиренс и полноприводную систему S-AWC, что повышает его внедорожные качества.
По словам экспертов с начала года в России было реализовано почти 17 тысяч автомобилей марки Mitsubishi.
Самыми популярными остаются внедорожники Outlander и Pajero. Их востребованность обусловлена появлением дизельных версий, которые собираются на калужском автозаводе.
Напомним, что продажи нового компакт-кросса Mitsubishi Eclipse стартовали в апреле 2018 года и быстро завоевали признание потребителя.
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