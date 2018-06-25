Ещё
Как вести себя при жаре в автомобиле
Далее:
Читайте также:
Ещё

4 правила как вести себя при жаре в автомобиле 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Гидрометцентр сообщает о том, что жителям Москвы и гостям нужно быть предельно осторожным, ведь надвигается аномальная жара.
Градус поднимется до 30 градусов жары уже в начале следующей недели. Специалисты подготовили несколько правил как передвигаться во время жары, даже если вы используете кондиционер.
И так, первое неизменное правило:
Хорошенько проветрить автомобиль перед тем, как планируете поездку. Если во время жары автомобиль закрыт, тогда салон автомобиля прогреется до 60 градусов. Конечно для того, чтобы остудить его вы можете включить кондиционер, но тут главное помнить, что весь материал из чего сделаны внутренности (кожа, пластик и т.д) выделяют ядовитое вещество, тем самым негативно воздействия на организм человека. Специалисты рекомендуют открыть дверь, а также все окна перед тем, как отправитесь в путь. Еще есть неплохая альтернатива приобрести шторки солнцезащитные, стоимостью около 300 рублей, также в пределах такой суммы можно купить и экраны. Данное приспособление помогает спасаться от сильного нагревания автомобиля.
Обязательно соблюдайте правила частоты автомобиля. Даже не смотря какой цвет вашего авто, под слоем грязи кузов нагревается намного быстрее, ведь не секрет, что отполированная поверхность хотя бы часть лучей, но отражает. При жаре не ленитесь и помойте машину. Также данный совет подойдёт и для салона, если вы увидели разводы, то при воздействии солнце на них, они могут запечатлеться навечно.
Запрещено оставлять в салоне бутылки, а также баллончики. Под воздействием солнца всё взрывается и тогда придётся раскошелиться на химчистку. Запрещено оставлять животных и детей при аномальной жаре, здесь без комментариев.
И конечно следите за здоровьем, рекомендуется раз в 15 минут пить хотя бы несколько глотков воды, благодаря этому вы избежите обезвоживания организма.
Car.ru: последние новости
Культ роскоши: новую Toyota Century начали продавать в Японии Кроссовер Geely Emgrand Cross в Россию привезут в IV квартале Первые изображения внедорожника Suzuki Jimny 2019 в брутальном обвесе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штрафы переведут на упрощенку98
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян95
Первая смерть на Крымском мосту304
Автомобилисты отказываются от ОСАГО153
Новый Duster оказался дороже предшественника
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение