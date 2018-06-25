4 правила как вести себя при жаре в автомобиле

Гидрометцентр сообщает о том, что жителям Москвы и гостям нужно быть предельно осторожным, ведь надвигается аномальная жара.

Градус поднимется до 30 градусов жары уже в начале следующей недели. Специалисты подготовили несколько правил как передвигаться во время жары, даже если вы используете кондиционер.

И так, первое неизменное правило:

Хорошенько проветрить автомобиль перед тем, как планируете поездку. Если во время жары автомобиль закрыт, тогда салон автомобиля прогреется до 60 градусов. Конечно для того, чтобы остудить его вы можете включить кондиционер, но тут главное помнить, что весь материал из чего сделаны внутренности (кожа, пластик и т.д) выделяют ядовитое вещество, тем самым негативно воздействия на организм человека. Специалисты рекомендуют открыть дверь, а также все окна перед тем, как отправитесь в путь. Еще есть неплохая альтернатива приобрести шторки солнцезащитные, стоимостью около 300 рублей, также в пределах такой суммы можно купить и экраны. Данное приспособление помогает спасаться от сильного нагревания автомобиля.

Обязательно соблюдайте правила частоты автомобиля. Даже не смотря какой цвет вашего авто, под слоем грязи кузов нагревается намного быстрее, ведь не секрет, что отполированная поверхность хотя бы часть лучей, но отражает. При жаре не ленитесь и помойте машину. Также данный совет подойдёт и для салона, если вы увидели разводы, то при воздействии солнце на них, они могут запечатлеться навечно.

Запрещено оставлять в салоне бутылки, а также баллончики. Под воздействием солнца всё взрывается и тогда придётся раскошелиться на химчистку. Запрещено оставлять животных и детей при аномальной жаре, здесь без комментариев.

И конечно следите за здоровьем, рекомендуется раз в 15 минут пить хотя бы несколько глотков воды, благодаря этому вы избежите обезвоживания организма.