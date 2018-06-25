В РФ начинается производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller

Предприятие «ПСМА Рус», базирующееся в Калуге, объявило о старте производства микроавтобусов Citroen SpaceTourer Peugeot Traveller. Автомобили будут выпускаться в комплектациях Business Lounge и Business VIP. Напомним, что в данных версиях микроавтобусы уже доступны для покупателей в России в рамках предварительного заказа. В апреле этого года в РФ стартовало производство другой версии данных моделей: Feel/Active.

Новые Citroen SpaceTourer Business Lounge и Peugeot Traveller Business VIP построены на архитектуре EMP2. Максимальная длина их кузовов составляет 5309 мм. Обе модели имеют множество вариантов конфигураций вплоть до превращения их интерьеров в передвижной офис на колесах.

От обычной версии модификации Business VIP/Business Lounge отличаются наличие кожаных сидений с электрической регулировкой в трех направлениях и поясничной поддержкой, дополнительной шумоизоляцией двигателя, а также салона.

Приводит в движение микроавтобусы 2-литровый мотор Blue HDi с отдачей в 150 лошадиных сил, сочетающийся с автоматической трансмиссией EAT6.