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В РФ начинается производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller
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В РФ начинается производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Предприятие «ПСМА Рус», базирующееся в Калуге, объявило о старте производства микроавтобусов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller. Автомобили будут выпускаться в комплектациях Business Lounge и Business VIP. Напомним, что в данных версиях микроавтобусы уже доступны для покупателей в России в рамках предварительного заказа. В апреле этого года в РФ стартовало производство другой версии данных моделей: Feel/Active.
Новые Citroen SpaceTourer Business Lounge и Peugeot Traveller Business VIP построены на архитектуре EMP2. Максимальная длина их кузовов составляет 5309 мм. Обе модели имеют множество вариантов конфигураций вплоть до превращения их интерьеров в передвижной офис на колесах.
От обычной версии модификации Business VIP/Business Lounge отличаются наличие кожаных сидений с электрической регулировкой в трех направлениях и поясничной поддержкой, дополнительной шумоизоляцией двигателя, а также салона.
Приводит в движение микроавтобусы 2-литровый мотор Blue HDi с отдачей в 150 лошадиных сил, сочетающийся с автоматической трансмиссией EAT6.
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