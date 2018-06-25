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Чем 92-ой опасен для автомобилей
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Чем опасен 92-ой бензин для современных автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Хорошо это или плохо, но времена, когда в бак можно было заливать все от конденсата до 76-го бензина сомнительного качества. Все это делалось ради глобальной по тем времена экономии средств.
Теперь цена 92-го и 95-го бензина разнится на каких-нибудь три рубля. А вот ущерб от применения "чужого" бензина может оказаться довольно существенным.
Прежде всего топливо с более низким октановым числом в моторах рассчитанных на 95-ый бензин воспламеняется ранее положенного срока.
Вследствие этого в камере сгорания происходит детонация, которую на слух можно распознать по характерному "звону".
Детонация пагубно сказывается на механической надежности "начинки" автомобиля.
На самом деле разница в октановом числе актуальна в связи с конструктивным исполнением двигателей. Современные моторы сжигают топливо более качественно, максимально получая вращающий момент. При этом выбросы вредных веществ разительно снижаются.
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