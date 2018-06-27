Модели Peugeot 308 и 508 покинули российский авторынок

По словам автодилеров концерна PSA модель хэтча Peugeot 308 оказалась маловостребована на отечественном авторынке и потому покидает его.

Для желающих приобрести эту модель шансов остается все меньше, ведь на всю Россию в салонах осталось лишь несколько экземпляров хэтчбека.

Отчасти причиной низкого спроса на Peugeot 308 стала его цена — 1,4-1,7 млн рублей. Согласно отчету аналитиков, с начала 2018 года в РФ было раскуплено всего 10 штук французского хэтчбека.

На данный момент представители концерна е планируют возвращения модели на авторынок России.

Наряду с хэтчбеком, исчезли из продаж и седаны Peugeot 508 . Эта модель в первом поколении просто снята с производства и все запасы седана стоимостью 1,9-2,4 млн рублей были реализованы.

Впрочем, и эта французская модель не может похвастаться высокой востребованностью, и за четыре месяца во всех регионах РФ было распродано всего 59 авто.

При этом лифтбек Peugeot 508 обещает возвратиться в Россию, но уже во втором поколении.