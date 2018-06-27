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Модели Peugeot 308 и 508 покинули российский авторынок
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Модели Peugeot 308 и 508 покинули российский авторынок 

Car.ru 18 минут назад
Фото: Car.ru
По словам автодилеров концерна PSA модель хэтча Peugeot 308 оказалась маловостребована на отечественном авторынке и потому покидает его.
Для желающих приобрести эту модель шансов остается все меньше, ведь на всю Россию в салонах осталось лишь несколько экземпляров хэтчбека.
Отчасти причиной низкого спроса на Peugeot 308 стала его цена — 1,4-1,7 млн рублей. Согласно отчету аналитиков, с начала 2018 года в РФ было раскуплено всего 10 штук французского хэтчбека.
На данный момент представители концерна е планируют возвращения модели на авторынок России.
Наряду с хэтчбеком, исчезли из продаж и седаны Peugeot 508. Эта модель в первом поколении просто снята с производства и все запасы седана стоимостью 1,9-2,4 млн рублей были реализованы.
Впрочем, и эта французская модель не может похвастаться высокой востребованностью, и за четыре месяца во всех регионах РФ было распродано всего 59 авто.
При этом лифтбек Peugeot 508 обещает возвратиться в Россию, но уже во втором поколении.
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