Новый Peugeot 308 в 2020 году дебютирует в электрифицированной версии

Автомобиль, созданный французской компанией еще в 2013 году и обновленный спустя четыре года, готовится получить электрический двигатель. Ожидается, что в будущем Peugeot 308 будет доступен в трех кузовах: хэтчбек, универсал и седан.

Следующее поколение 308 вдохновится 3008 и 508, а также в качестве базы получит модернизированную платформу EMP2. Линейка двигателей включит несколько бензиновых агрегатов и 1,5-литровый дизель, которые соединят с восьмиступенчатой автоматической или с механической коробкой передач (в зависимости от комплектации). В это же время версия 308 GT уместит бензиновый мотор и электродвигателей, общей отдачей около 200 лошадиных сил.

Модель 308 GTi объединит бензиновый двигатель с двумя электрическими агрегатами (по одному на каждую ось), совокупной мощностью порядка 300 лошадиных сил. Учитывая условия передвижения, автомобиль сможет путешествовать до 50-60 километров исключительно за счет электроэнергии.

Благодаря использованию переработанной архитектуры, 308 2021 модельного года получит немного меньший вес, нежели нынешнее поколение, а также удлиненную колесную базу, которая позволит предоставить больше свободного пространства для ног пассажиров. Компания Peugeot дополнит автомобиль (касается дорогостоящих версий) множеством полезных функций, включая сидения с функцией массажа и вентиляции, новую информационно-развлекательную систему и цифровую приборную панель. Также будет доступно автономное управление 2-го уровня, парковочный ассистент и система экстренного торможения.