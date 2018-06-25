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Subaru XV незначительно обновился
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Subaru XV незначительно обновился 

Auto.Today 45 минут назад
Фото: Auto.Today
Спрос на Subaru XV продолжает стремительно увеличиваться, поэтому компания, желая сохранить популярность, представляет доработанную модель 2019 года.
Начиная с базового уровня, XV получает пакет EyeSight, включающий системы помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе движения, предотвращение столкновений, систему предупреждения о выезде из полосы, а также систему мониторинга слепых зон и улучшенную комбинацию приборов с цветным дисплеем.
Более дорогостоящая модель 2.0i Premium получает обновленную 6,5-дюймовую информационно-развлекательную систему Starlink. Версия 2.0i Limited предоставляет 8-дюймовую информационно-развлекательную систему Starlink, поддерживающую голосовое управление и технологию Near Field Communication (NFC), а также бесступенчатую коробку передач, систему помощи при спуске и систему X-Mode.
Все модели оснащаются 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с отдачей в 152 лошадиных силы и 196 Нм крутящего момента. Агрегат соединяется либо с шестиступенчатой механикой, либо с бесступенчатой коробкой передач. В будущем Subaru предоставит несколько других версий, включая плагин-гибридный вариант, предоставляющий электрический запас хода до 40 километров.
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