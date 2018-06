Бензина мне, бензина!

«Дизель, ау!» — кричали покупатели большого внедорожника Infiniti QX80 , кричали не один раз, сорвали голос, да так и не докричались. Даже сейчас, после первого по-настоящему серьезного рестайлинга за восемь лет производства, под капотом QX80 остался прежний бензиновый атмосферник V8 5.6. А что же тогда изменилось?

Времена нынче непростые. Одинокая заправка в Тарусе с вывеской 41 рубль за 95-й собирает длинную очередь, но даже на ней залить под горлышко столитровый бак QX80 выйдет под четыре тысячи, а в Москве еще дороже. Делать это придется часто, потому что каждые сто километров в городе мотор VK56 съедает 20 литров горючего, и это при спокойном темпе. А после светофорных гонок или бездорожья расход подлетает к 30 л/100 км. Добавьте сюда еще и транспортный налог на 405 лошадей. Вот только не надо говорить, что покупатель машины за пять с лишним миллионов не считает деньги.

Неслучайно же Land Cruiser 200 и Lexus LX берут в основном с дизелем, а спрос на бензиновый QX80 ниже, чем у любого из конкурентов. Escalade, у которого тоже нет дизельного мотора, видимо, берет харизмой. Но, черт возьми, как раз харизмы у двигателя VK56 не занимать!

Вроде бы с таким аппетитом нужно ехать поскромнее, но сочный натуральный голос, внушительная тяга и классно настроенный семиступенчатый «автомат» так и подначивают лишний раз продавить газ. Смотришь на тахометр, раскручивающийся почти до 6500 об/мин, чувствуешь азартное ускорение — улыбаешься, увидишь счетчик среднего расхода — грустишь.

Что нового снаружи?

Если в 2014 году миниобновление лишь слегка подретушировало внешность, то сейчас она изменилась куда серьезнее. Прощай, грустный бегемот! Спереди — полностью новое более мужественное лицо с приподнятым капотом, на котором появились ребра, отвесной решеткой радиатора и современными фарами.

По бокам — другие накладки на передних крыльях, более широкие подножки на порогах и чуть измененные 22-дюймовые колеса. Сзади — фонари с модными нынче однородными красными полосками, которые теперь соединяет массивная хромированная планка. Плюс три новых цвета кузова, один из которых, Champagne Quartz, вы видите на снимках.

А внутри?

Слегка изменилась форма дверных панелей, на сиденьях появилась ромбовидная вышивка, накладка в центре руля и верхняя часть передней панели получили прострочку, рычаг «автомата» — как у модели Q60. Из полезного — более вместительный бокс в центральном подлокотнике, дополнительные USB-разъемы сзади и мониторы в подголовниках передних сидений с увеличенным разрешением, правда, 960х540 все равно сильно меньше, чем в любом планшете.

Увы, интерьер по-прежнему кажется устаревшим и недостаточно премиальным. Кнопочки, регуляторы, крутилки — от ниссановских моделей, кое-где жесткий пластик, бардачок без ворса, холодильника нет (хотя соплатформенный и более доступный Nissan Patrol им оснащен), ну, а с электроникой прям беда… На приборной панели остался старый монохромный дисплей, мультимедийная система и картинка с камер кругового обзора тоже застряли в прошлом веке.

На салонное зеркало теперь можно вывести прямой эфир с дополнительной камеры заднего вида, но графика — как в первой части Need for speed. При этом на дворе 2018 год, а в магазинах продается Need for Speed: Payback!

Что нового в технической начинке?

Почти ничего. Разве что более мягкие шины, чуть перенастроенная в угоду комфорту подвеска и больше шумоизоляционных материалов. Шасси по-прежнему замечает даже самые маленькие неровности, но делает это не грубо — по крупным ямам с острыми краями и разбитой грунтовке можно мчать смело. В салоне при этом очень-очень тихо. Руль все так же пуст даже в крутых поворотах, крены заметны, на волнах кузов ощутимо раскачивается, на педали тормоза — знакомое искусственное усилие, но это все равно более легковой характер относительно конкурентов.

А если на бездорожье?

Понятно, что владельцы таких машин съезжают с асфальта очень редко, но мы все равно проехали по кроссовой трассе с рыхлым песком и сложным рельефом. Внедорожный арсенал не изменился, и он очень хорош. Напомню, что QX80 — это рамный внедорожник с независимыми подвесками по кругу. Геометрическая проходимость роскошна: клиренс в 23 см, небольшие свесы и огромный ход колес позволяют проезжать совсем экстремальные на вид буераки без намека на вывешивание или контакт с днищем. Трехтонная махина едет очень мягко.

В автоматическом режиме полного привода передок подключается через многодисковую муфту, но в режиме 4H в раздатке замыкается зубчатая муфта, и связь между осями становится жесткой. Педаль газа достаточно легонько поглаживать, и QX80 уверенно ползет вперед. Для сложных условий есть и понижающая передача с отношением 2,7:1, но блокировки заднего дифференциала, как на Патроле, нет. Зато имитация блокировок работает эффективно.

В общем, для городских бордюров и дороги на дачу более чем достаточно, а если серьезно, то вне дорог QX80 едва ли уступит LC200.

Дизеля так и не предвидится?

Нет, хотя в США на пикап Nissan Titan ставится пятилитровый турбодизель Cummins V8. Его могли бы приспособить и для QX80, но, во-первых, для одного российского рынка это слишком накладно, а, во-вторых, судя по последним заявлениям концерна Nissan, все свои силы японцы бросят на электрификацию и гибридизацию модельного ряда. Поэтому QX80 так и останется с этим выразительным, но прожорливым бензиновым агрегатом.

Конечно, в Infiniti запоздали с этим рестайлингом и почему-то почти оставили без внимания устаревший интерьер, но мне все равно кажется, что QX80 в России недооценен. Хотя, пожалуй, только чудо способно ограничить нашу народную любовь к Ленд Крузеру. /m Подробные технические характеристики

| Infiniti QX80 —— | —— Тип двигателя | Бензиновый V8, с непосредственным впрыском Рабочий объем, см3 | 5552 Макс. мощность, л.с. /об/мин | 405/5800 Макс. момент, Нм/об/мин | 560/4000 Тип привода | подключаемый полный Коробка передач | автоматическая, семиступенчатая Передняя подвеска | пружинная, на двойных поперечных рычагах Задняя подвеска | пружинная, многорычажная Габариты (ДхШхВ), мм | 5340х2030х1925 Колесная база, мм | 3075 Объем багажника, л | 470-2694 Дорожный просвет, мм | 234 Снаряженная масса, кг | 2817-2828 Разгон 0-100 км/ч, с | 7,5 Макс. скорость, км/ч | 210 Расход топлива (комб.), л/100 км | 14,5 Цена, руб. | 4 855 000 — 5 200 000