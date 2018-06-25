Что происходит если у самолета откажут оба двигателя

Стоит ли паниковать, если в полете у лайнера откажет не один, а сразу оба двигателя? Профессиональный пилот Алексей Герваш показывает, что происходит в такой неприятной ситуации на самом деле.

Вообще-то, даже отказ одного двигателя уже внештатная ситуация. На оставшемся моторе пилоты, в принципе, лететь смогут, но они будут обязаны совершить посадку. Обычно выбирается самый ближайший аэропорт.

Отказ обоих двигателей — событие экстраординарное. Такое случалось лишь несколько раз за всю историю авиации. Ни одной катастрофы по причине отказа обоих двигателей не было: самолет просто начинает планировать, ну а пилоты в спешном режиме подыскивают любое ровное место для посадки.

Крупный авиалайнер с выключенными двигателями планирует даже лучше, чем легкий самолет. Он летит с более высокой скоростью, но соотношение покрытого расстояния к потерянной высоте примерно 20:1 — если вы снижаетесь с 9000 метров, на планирующий спуск будет более 150 метров.

Проще говоря, не волнуйтесь. Отказа обоих двигателей, скорее всего, ни вы ни ваши знакомые на себе не испытают. Но даже если такое случится — ничего страшного не произойдет.