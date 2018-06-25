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Первая дрэг-битва электрокроссоверов: Tesla против Jaguar (видео)
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Первая дрэг-битва электрокроссоверов: Tesla против Jaguar (видео) 

Автовести 11 минут назад
Фото: Автовести
На YouTube-канале carwow появился видеоролик с заездами электрических кроссоверов Jaguar I-Pace и Tesla Model X. Причем, против «британца» выставили сразу двух «американцев» — ориентированную на максимальный пробег топовую версию 100D с запасом хода 565 км, а также самую динамичную P100D с разгоном до 100 км/ч за 3,1 с.
Электрокроссоверы сравнивали между собой в трех упражнениях: дрэг-гонке на 402 м, разгоне с ходу и торможении. И хотя обе «Теслы» на бумаге несравнимо мощнее 400-сильного «Ягуара» — у них 560 л.с. и 760 л.с. соответственно, британский электрокар явно не стал для американских конкурентов легкой жертвой.
Классическую дистанцию в четверть мили Jaguar I-Pace преодолел даже быстрее Tesla Model X 100D, но закономерно уступил сумасшедшей версии P100D. В разгоне по ходу движения «Ягуар» проиграл обеим «Теслам», однако 100D оторвалась от британца лишь ненамного. А вот по эффективности торможения I-Pace оказался лучшим в этом трио.
Напомним, что электрокары Tesla Model X в России официально не представлены, а у «серых» продавцом кроссоверы Model X 100D и P100D стоят по 11,2 и 16,7 млн рублей соответственно. А вот Jaguar I-Pace должен доехать до нашего рынка ближе к концу 2018 года и будет несравнимо дешевле неофициальных «американцев».
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