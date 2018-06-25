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В новом Audi RS Q8 могут использовать трансмиссию от гибридного Porsche Panamera Turbo SE
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В новом Audi RS Q8 могут использовать трансмиссию от гибридного Porsche Panamera Turbo SE 

Car.ru 9 минут назад
Фото: Car.ru
Прошло около трех недель с того времени как Audi объявила о производстве купе-внедорожника Q8 и теперь в Сети появились свежие фото полноценной версии RS флагманского SUV компании.
Высокоприводный автомобиль, который в настоящее время работает с Audi Sport, уже много раз был проверен, и он, предположительно, будет более мощным, чем даже могучий Lamborghini Urus, с которым он имеет много общего.
Предполагается, что двигатель Audi RS Q8 будет поддерживать мощность 670 л.с. в паре с трансмиссией от Porsche Panamera Turbo SE-Hybrid. Если крутящий момент будет не меньше, чем у гибрида, то во внедорожной версии RS он достигнет 850 Нм. Это означает, что RS Q8 станет самым мощным серийным автомобилем Audi, затмевая мощный R8 V10 Plus.
О скоростных характеристиках здесь речь не идет из-за большой массы внедорожника, но он может стать вполне достойным конкурентом BMW X6 M, Mercedes-AMG GLE 63 Coupe и Range Rover Sport SVR.
Ожидается, что помимо электрифицированной трансмиссии Audi RS Q8 получит множество других обновлений по сравнению со стандартной моделью. В частности специальные овальные выхлопные наконечники RS, шасси, более жесткая установка подвески, более сильные тормоза и блестящие новые колеса.
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