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«Заряженный» Audi Q8 оснастят мотором от топовой «Панамеры»
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«Заряженный» Audi Q8 оснастят мотором от топовой «Панамеры» 

Motor.ru 19 минут назад
Фото: Motor.ru
«Заряженная» модификации купеобразного кроссовера Audi Q8 — RS Q8 — получит гибридную силовую установку от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Модель станет самой мощной в линейке марки и превзойдет по этому показателю даже R8 V10 Plus, пишет Autocar.
По предварительной информации, конкурента Mercedes-AMG GLE 63 оснастят 550-сильной твин-турбо «восьмеркой» и электромотором, который выдает 136 лошадиных силы. Суммарная отдача установки на «Панамере» составляет 680 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента. Для сравнения: отдача мотора R8 V10 Plus составляет 610 сил и 560 Нм момента.
Сочетаться агрегат будет с восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода quattro. С нуля до 100 километров в час Audi RS Q8 сможет разгоняться за четыре секунды и проезжать только на электротяге до 45 километров.
В базовое оснащение модели войдет адаптивная пневмоподвеска, система контроля вектора тяги, активные электромеханические стабилизаторы поперечной устойчивости, а также подруливающие задние колеса.
Публичный дебют флагманского внедорожника Audi Q8 состоялся в начале июня на специальном мероприятии в Шанхае. Новинка получила систему полного привода с центральным дифференциалом Torsen, полноуправляемое шасси и умеренно-гибридные силовые установки.
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