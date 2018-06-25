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Aston Martin открывает испытательный центр в Сильверстоуне
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Aston Martin открывает испытательный центр в Сильверстоуне 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Британская компания объявила о создании нового испытательного центра. Данный объект Aston Martin для тестирования в Сильверстоуне станет основной базой компании для испытаний новых моделей.
У компании уже есть глобальная штаб-квартира в Гейдон, ее исторический дом в Ньюпорте Пагнелле, а также совместное предприятие с Red Bull Racing в Милтон Кейнсе, объект в Вулвертон Милле, центр по сборке корпусов в Чейз-Поинте, тюнинг-ателье в Уэллсборне, занимающееся разработкой уникальных автомобилей, новый завод в Сент-Апане (в Уэльсе), два офиса в Лондоне и развлекательный центр на площади Сохо.
«В настоящее время компания инвестирует средства для роста Aston Martin и Lagonda», — сказал генеральный директор Энди Палмер. «Мне особенно приятно, что теперь мы можем назвать Сильверстоун домой для динамического тестирования и развития». Главный инженер по машиностроению Мэтт Беккер добавил: «Это идеальное место для разработки следующего поколения Aston Martin».
Новый испытательный центр присоединяется к объекту в Нюрбургринг, который недавно перевоплотился в дом для Aston Martin Racing.
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