Новый Duster оказался дороже предшественника

Второе поколение бюджетного кроссовера Dacia Duster (в России продается под брендом Renault ) выходит в продажу на рынке Великобритании, где также пользуется очень высоким спросом по причине низкой цены и универсальности.

Как оказалось, новый Дастер стал дороже предшественника и теперь его начальная цена составляет 9 995 фунтов стерлингов или 840 тысяч рублей по текущему курсу. Прибавка в цене составила 500 фунтов. Кроссовер поступит в дилерские центры Туманного Альбиона в четырех комплектациях: Access, Essential, Comfort и Prestige. Самый дорогой дизельный Дастер будет стоить 16 395 фунтов (около 1.4 млн рублей).

Комплектации

В Анлии все комплектации Дастера в базе будут оснащаться светодиодными дневными ходовыми огнями, 16-дюймовыми стальными колесными дисками, передними стеклоподъемниками, иммобилайзером, автоматически блокируемыми дверями, ассистентом экстренного торможения, полноразмерными шторками безопасности и двумя креплениями детских автокресел ISOFIX на заднем диване.

Версия Essential (от 11 595 фунтов) может похвастать бамперами в цвет кузова, кондиционером, подогреваемым сиденьем водителя с регулировками, цифровым радио и Bluetooth. Комплектация Comfort за 13 195 фунтов получает сверху 16-дюймовые литые диски, обтянутое кожей рулевое колесо, 7-дюймовый сенсорный дисплей и автоматически-складывающиеся зеркала заднего вида с подогревом.

Покупатели топовой комплектации Prestige, цена которой стартует с 14 395 фунтов получают новый Дастер на 17-дюймовых легкосплавных дисках, с камерой заднего вида, мониторингом слепых зон, климат-контролем и бесключевым доступом в салон.

На рынок Великобритании Дастеры поставляются с двумя двигателями: 1.2-литровым бензиновым и 1.5-литровым дизелем. В базе моторы агрегатированы с механической коробкой передач. Полный привод доступен только для бензинового потора и стоит он дополнительные 2 000 фунтов. В 2019 году производитель обещает вывести в свет модель с более мощным турбированным двигателем.

Перемены 2 поколения

Поскольку для нового Дастера Renault и Dacia не стали изобретать новой платформы, а взяли проверенную "тележку" от предшественника, то в плане габаритов кроссовер остался практически прежним. В то же время шеф-дизайнер Renault Лоренс ван-дер Акер рассказал, что каждая панель обшивки кузова Дастер 2018 является абсолютно новой. Кроме того, у автомобиля стала шире колея, а лобовое стекло вынесено дальше на капот на 100 мм, что увеличило пространство в салоне.

Передняя панель кроссовера подверглась полной переработке в соответствии с новой концепцией дизайна бренда, в отделке использованы новые материалы, а в перечень начинки вошли новые технологии. Поверхность передней панели стала менее загруженной, дефлекторы воздуховодов переехали в верхнюю часть, обновились и водительские приборы с рулевым колесом. Центральная консоль слегка развернута в сторону водителя для удобства управления, а мультимедиа-система поднята выше, что также добавило комфорта.

Новый Дастер 2 обзавелся более современными сиденьями, а для повышения практичности кроссовера разработчики придумали новые места для хранения мелочей и щедро разбросали их по всему салону.

Безопасность

Напомним, что первое поколение популярного дешевого SUV в базовой комплектации смогло заработать только 3 звезды на краш-тесте Euro NCAP. Поскольку платформа у Duster 2018 осталась прежняя, то шефы Dacia ожидают сохранения этого результата. Тем не менее с дополнительными элементами системы безопасности, как то автоматическое контраварийное торможение и прочими электронными помощниками, Duster может "натянуть" и на 4 звезды, что, в целом, неплохо.