Видео: Jaguar i-Pace против двух Tesla Model X

Авторы YouTube-канала carwow организовали соревнование между электрическим кроссовером Jaguar i-Pace и его главным конкурентом — Tesla Model X , представленной в двух модификациях: 100D и P100D. Автомобили сравнили в трех дисциплинах: дрэг-заезде с места, гонке по прямой с ходу, а также торможении с 70 миль в час (113 километров в час).

Первый электрический Jaguar приводят в движение два электромотора суммарной мощностью 400 лошадиных сил и 696 Нм крутящего момента. Питает их аккумуляторная батарея емкостью 90 киловатт-часов. С места до «сотни» i-Pace способен разгоняться за 4,8 секунды. Максимальная скорость элетктрокроссовера ограничена электроникой на отметке 200 километров в час.

Силовая установка Tesla Model X 100D выдает 417 лошадиных сил и 660 Нм момента. Кроссовер разменивает первую «сотню» через пять секунд, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час (также ограничена электроникой).

Суммарная отдача электромоторов более мощной P100D — 773 силы и 967 Нм момента. С нуля до 100 километров в час такая машины разгоняется за 3,1 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.