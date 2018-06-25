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Гаишники объяснили разницу между «осмотром» и «досмотром»
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Гаишники объяснили разницу между осмотром и досмотром 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
ГИБДД разъяснила, какими правами наделяет инспекторов закон "О полиции".
В ведомстве отметили, что в летние месяцы увеличивается поток туристов и дачников, а также сезонный трафик транспортных перевозок. В связи с этим сотрудники ГИБДД усиливают контроль на дорогах и часто останавливают машины для проверки.
"Для всех участников дорожного движения будет полезным понимать различия между процедурами осмотра и досмотра транспортного средства, которые могут быть проведены по требованию инспектора ДПС", — сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Осмотр автомобиля производится для профилактики правонарушений. Достаточным основанием для этой процедуры являются ориентировки, необходимость проведения проверки маркировочных обозначений транспортного средства и их сверки с данными в регистрационных документах, а также наличие признаков несоответствия провозимого груза.
В этом случае водитель может добровольно предоставить инспектору возможность визуально осмотреть машину, а также предполагаемые места перевозки груза. К последним, помимо багажника и кузова, относится также бардачок. Причем эти действия производятся без применения технических средств и без понятых.
Результаты осмотра отражаются в акте, составленном в произвольной форме.
Если же водитель отказывается добровольно предоставить автомобиль для осмотра, полицейский вправе произвести досмотр. Он проводится на основаниях, перечисленных в законе "О полиции" при выполнении общеполицейских функций, а также в ходе производства по делу об административном правонарушении с целью поиска оружия для совершения противоправных действий. Также гаишник может досмотреть автомобиль, если у него имеется информация о перевозке оружия, боеприпасов, взрывных устройств, наркотических или психотропных веществ. В отличие от осмотра, досматривают машину либо в присутствии двух понятых, либо с применением видеозаписи.
Важное уточнение: автомобилист также имеет полное право вести видеосъемку действий сотрудников правоохранительных органов.
В ходе досмотра полицейский может изучить содержимое багажника, бардачка, топливного бака, обшивки кузова и других полостей, но без нарушения конструктивной целостности автомобиля. Результаты этой процедуры фиксируются в протоколе о досмотре или в протоколе об административном задержании. Копия этого документа передается автовладельцу.
Как сообщал "Авторамблер", ранее автомобилисты пожаловались на работу сотрудников ГИБДД на посту "Кущевский". Там гаишники проводили обыски без понятых и протоколов, запрещали водителям вести съемки. В ситуацию пришлось вмешаться МВД.
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