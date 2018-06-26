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Внедорожник Land Rover Defender Джеймса Бонда продадут на аукционе
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Внедорожник Land Rover Defender Джеймса Бонда продадут на аукционе 

Daily-Motor 26 июня 2018
Фото: Daily-Motor
Внедорожник Land Rover Defender, принявший участие в съемках фильма о Джеймсе Бонде («Спектр») «уйдет с молотка» в рамках аукциона Bonhams. Торги пройдут в ближайшее время. Ориентировочная цена, по которой организаторы хотят продать данный лот, составляет от 292 до 331 тысячи долларов.
Внедорожник Land Rover Defender, задействованный в съемках фильма о похождениях агента британской разведки, оснащен массивными спортивными амортизаторами Bilstein, эксклюзивными креслами фирмы Recaro, а также огромными 37-дюймовыми колесами, имеющими специальный каркас безопасности.
Приводит в движение специальную версию Defender, над которой трудились специалисты специального подразделения Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations, модернизированный дизельный мотор мощностью 187 лошадиных сил.
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