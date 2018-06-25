Toyota возвращает Camry на европейский рынок

Toyota Camry, бестселлер российского сегмента бизнес-седанов, не представлена на европейском рынке почти 15 лет. Но в 2019 году продажи модели в Старом Свете возобновятся.

Вместо Camry европейцам на протяжении многих лет предлагали более компактный Avensis. В отличие от старшей модели, он предоставлял выбор типа кузова: седан, хэтчбек (в последнем поколении не выпускался) или универсал. Но спрос на машину пошел вниз, и в начале этого года ее сняли с производства.

В Европе станут продавать исключительно гибридную модификацию Camry. Она оснащена 178-сильным бензиновым атмосферником 2.5, работающим по циклу Аткинсона, электромотором в 120 л.с. и электромеханическим вариатором. Было бы логично поставлять автомобили в Старый Свет с завода «Тойоты» в Санкт-Петербурге, но гибриды на нем не делают. Поэтому Camry повезут из Японии.