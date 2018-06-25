Ещё
Toyota возвращает Camry на европейский рынок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota возвращает Camry на европейский рынок 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Toyota Camry, бестселлер российского сегмента бизнес-седанов, не представлена на европейском рынке почти 15 лет. Но в 2019 году продажи модели в Старом Свете возобновятся.
Вместо Camry европейцам на протяжении многих лет предлагали более компактный Avensis. В отличие от старшей модели, он предоставлял выбор типа кузова: седан, хэтчбек (в последнем поколении не выпускался) или универсал. Но спрос на машину пошел вниз, и в начале этого года ее сняли с производства.
В Европе станут продавать исключительно гибридную модификацию Camry. Она оснащена 178-сильным бензиновым атмосферником 2.5, работающим по циклу Аткинсона, электромотором в 120 л.с. и электромеханическим вариатором. Было бы логично поставлять автомобили в Старый Свет с завода «Тойоты» в Санкт-Петербурге, но гибриды на нем не делают. Поэтому Camry повезут из Японии.
CarClub: последние новости
Mahindra сделала субкомпактный кроссовер на девять человек В Набережных Челнах начали собирать новый грузовик Peugeot и Citroen начали выпускать в России новые модели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штрафы переведут на упрощенку98
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян95
Первая смерть на Крымском мосту304
Автомобилисты отказываются от ОСАГО153
Новый Duster оказался дороже предшественника
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение