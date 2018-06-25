Кроссоверы Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 доехали до России

О старте продаж речи пока не идет: у российских дилеров модели появятся, но позже. Пока же новые «паркетники» заглянули в нашу страну в рамках специального мероприятия, проводимого штаб-квартирой Chery для лояльных клиентов.

Компания Chery организовала для своих поклонников поездку на Чемпионат мира по футболу, который проходит в России в период с 14 июня по 15 июля. В частности, нашу страну посетили лояльные к марке клиенты из Туниса, Саудовской Аравии, Колумбии, Эквадора, Перу и Ирана. Гости побывали в Москве и Санкт-Петербурге, а передвигались они на кроссоверах Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 4 и Tiggo 7.

«Двойку» и «тройку» уже давно продают в России. Кросс Chery Tiggo 4, по данным портала «Карельские Вести», должен выйти на наш рынок этой осенью. «Паркетник» Tiggo 7 также ожидался в РФ в текущем году, однако, по уточненной информации, до российских дилеров «семерки» могут добраться в начале 2019-го. Характеристики «наших» версий новинок пока не раскрываются.

Напомним, Tiggo 4 — это название модели для экспортных рынков, в Китае кросс известен под именем Tiggo 5x. «Паркетник» построен на платформе T1X с задней независимой подвеской, его длина равна 4 338 мм, ширина — 1 830 мм, высота — 1 645 мм, колесная база — 2 630 мм. На родине кросс сегодня представлен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 147 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» Aisin или «роботом» Getrag с двойным сцеплением.

Как сообщалось ранее, за пределами Поднебесной для Tiggo 4 помимо мотора 1.5 еще предусмотрен «атмосферник» 2.0 с отдачей в 122 л.с. Этот двигатель сочетается с КВП или вариатором. Полный привод Tiggo 4/Tiggo 5x не положен.

В основе Tiggo 7 тоже лежит «тележка» T1X, габариты «старшего» кроссовера следующие: 4 505/1 837/1 670 мм, колесная база — 2 670 мм. Модель оснащается теми же моторами, что и «четвёрка», при этом у турбодвигателя 1.5 — два варианта мощности: 147 и 152 л.с. Привод у Tiggo 7 только передний.

Кстати, на китайский рынок скоро выйдет рестайлинговый кроссовер Tiggo 5x — дизайн экстерьера модели выполнили в стиле трехрядного Tiggo 8. Глобальную «четвёрку» обновлять пока не планируют.

По материалам: www.kolesa.ru