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Последний «Вайпер» в комплекте с «Демоном» ушел с молотка за миллион долларов
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Последний «Вайпер» в комплекте с «Демоном» ушел с молотка за миллион долларов 

Motor.ru 42 минуты назад
Фото: Motor.ru
Последние экземпляры Dodge Viper и Challenger SRT Demon продали единым лотом на аукционе Barrett-Jackson за один миллион долларов (63 миллиона рублей по текущему курсу). Все вырученные от продажи средства, в том числе 10 процентов комиссионных, направлены на благотворительность. При этом минимальная стоимость «Демона» у дилера в США составляет 84 995 долларов, а «Вайпер» до снятия с производства стоил 95 800 долларов.
Оба проданных автомобиля выкрашены в особый оттенок красного под названием Viper Red и технически не отличаются от стандартных машин. Купе Dodge Challenger SRT Demon укомплектовано 850-сильным двигателем 6.2 V8 с приводным нагнетателем. С места до 96 километров в час маслкар разгоняется за 2,1 секунды. В оснащение модели входят дрэговые шины и набор инструментов. Дополнительно к последнему экземпляру купе прилагаются различные памятные вещи и особый чехол. Общий тираж модели составил 3314 экземпляров.
Суперкар Dodge Viper, производство которого прекращено в августе 2017 года, оснащен 8,4-литровым мотором V10, отдача которого составляет 654 силы и 814 Нм крутящего момента. До «сотни» Viper разгоняется за 3,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 333 километра в час.
Решение о снятии модели с производство было принято по причине вступления в силу новых требований безопасности, согласно которым все машины необходимо оснащать боковыми шторками. В суперкаре это невозможно было сделать технологически.
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