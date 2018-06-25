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Эксперты выясняли, авто какой мощности любят россияне
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Эксперты выясняли, авто какой мощности любят россияне 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты решили узнать у жителей Российской Федерации, машины с какой мощностью двигателя они предпочитают покупать.
По сведениям аналитиков, наиболее предпочтительным для россиян является двигатель силой в 137,1 «лошадей».
Однако эти показатели могут разительно отличаться в разных частях страны.
К примеру, москвичи и жители дальневосточных регионов чаще всего выбирают авто, генерирующие более 150 «лошадок».
Самые мощные моторы -178,9 л.с. выбирают жители Приморья, где редко покупают новые авто, а старые в большинстве своем относятся к классу «премиум», что подразумевает мощный двигатель.
В тоже время в Калмыкии чаще приобретают машины с моторами мощностью около 118,5 л.с., а в некоторых частях Поволжья автомобилисты отдают предпочтение транспортным средствам силой в 125 л.с. и ниже.
Такая обстановка объясняется большим объемом продаж авто отечественных марок, мощность которых не превышает 122 л.с.
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