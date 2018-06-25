Эксперты выясняли, авто какой мощности любят россияне

Автоэксперты решили узнать у жителей Российской Федерации, машины с какой мощностью двигателя они предпочитают покупать.

По сведениям аналитиков, наиболее предпочтительным для россиян является двигатель силой в 137,1 «лошадей».

Однако эти показатели могут разительно отличаться в разных частях страны.

К примеру, москвичи и жители дальневосточных регионов чаще всего выбирают авто, генерирующие более 150 «лошадок».

Самые мощные моторы -178,9 л.с. выбирают жители Приморья, где редко покупают новые авто, а старые в большинстве своем относятся к классу «премиум», что подразумевает мощный двигатель.

В тоже время в Калмыкии чаще приобретают машины с моторами мощностью около 118,5 л.с., а в некоторых частях Поволжья автомобилисты отдают предпочтение транспортным средствам силой в 125 л.с. и ниже.

Такая обстановка объясняется большим объемом продаж авто отечественных марок, мощность которых не превышает 122 л.с.