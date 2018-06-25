Видеообзор Mercedes X-Class Brabus от известного блогера

Популярный зарубежный блогер Shmee150 попытался ответить на вопрос, действительно ли X-Class подходит для моделей Mercedes-Benz

Это не просто X-Class, а Brabus X250d — модель, настроенная знаменитым ателье, позиционирующее себя «крупнейшим независимым автомобильным тюнером в мире».

С полным комплектом кузова Brabus X-Class определенно легко отличается от стандартных моделей. Улучшения включают новые светодиодные маркеры, встроенные в передний бампер, и еще один модуль освещения с двенадцатью диодами на крыше, активированный с помощью дальнего света, новой решеткой радиатора и новыми хромированными выхлопными трубами. Набор 20-дюймовых, семи 2-спицевых колесных дисков делает последний штрих.

Но, как и следовало ожидать от Brabus, под капотом изменений гораздо больше: 2.3-литровый турбодизель Nissan Navara теперь обеспечивает 211 лошадиную силу и 376 510 Нм крутящего момента, что на 21 л.с. и 60 Нм больше, чем раньше.

С марта этого года X-Class также предлагается с более крупным 6-цилиндровым дизельным двигателем, и Brabus уже подтвердил, что готовит и к нему повышение производительности.