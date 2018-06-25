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Bentley отпразднует рекорд «Пайкс Пика» спецверсией Bentayga
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Bentley отпразднует рекорд «Пайкс Пика» спецверсией Bentayga 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Гонщик Рис Миллен на Bentley Bentayga поставил рекорд гонки «Пайкс Пик» среди кроссоверов. В честь этого достижения Bentley выпустит спецверсию кроссовера.
600-сильный кроссовер преодолел почти 20-километровую горную трассу за 10 минут 49,9 секунды. Иначе говоря, Миллен проехал горный серпантин со средней скоростью 107 километров в час. Тем самым он перекрыл предыдущий рекорд почти на две минуты: в 2014 году Пол Далленбах на Range Rover Sport проехал эту же трассу за 12 минут и 35,6 секунды.
На штурм горы отправили почти стандартную машину. Доработки были крайне ограничены: в машину установили мощный каркас безопасности и систему пожаротушения, смонтировали многоточечные ремни, передние кресла заменили гоночными «ковшами», а задний диван демонтировали вовсе.
Кроме того, штатную выхлопную систему заменили «прямотоком» Akrapovic, а обычные шины — полуcликом Pirelli. Все остальное осталось в неприкосновенности: и 600-сильный турбомотор W12 с восьмиступенчатым «автоматом» ZF, и пневмоподвеска с активными стабилизаторами.
В честь рекорда Bentley предложит покупателям кроссовера спецверсию Pikes Peak Bentayga. Машины будут окрашены либо в черный цвет Deep Beluga Black, либо в ярко-зеленый Radium. Все хромированные детали заменены черными, 22-дюймовые колеса выполнены двухцветными, а на передних крыльях красуются логотипы Pikes Peak.
В салоне — кожа Beluga и вставки из алькантары, отделка углепластиком и ярко-зеленые акценты. На углепластиковой панели перед передним пассажиром нанесена схема трассы горной гонки.
Цену такой машины пока не сообщают. Прием заказов начнется в ближайшем августе. Будет построено всего десять экземпляров кроссовера Pikes Peak Bentayga.
Победу в абсолютном зачете горной гонке «Пайкс Пик» одержал Ромен Дюма на электрическом прототипе Volkswagen I. D. R Pikes Peak. Француз поставил новый рекорд этой трассы — на преодоление 156 поворотов горного серпантина у француза ушло семь минут и 57,148 секунды.
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