Bentley отпразднует рекорд «Пайкс Пика» спецверсией Bentayga

Гонщик Рис Миллен на Bentley Bentayga поставил рекорд гонки «Пайкс Пик» среди кроссоверов. В честь этого достижения Bentley выпустит спецверсию кроссовера.

600-сильный кроссовер преодолел почти 20-километровую горную трассу за 10 минут 49,9 секунды. Иначе говоря, Миллен проехал горный серпантин со средней скоростью 107 километров в час. Тем самым он перекрыл предыдущий рекорд почти на две минуты: в 2014 году Пол Далленбах на Range Rover Sport проехал эту же трассу за 12 минут и 35,6 секунды.

На штурм горы отправили почти стандартную машину. Доработки были крайне ограничены: в машину установили мощный каркас безопасности и систему пожаротушения, смонтировали многоточечные ремни, передние кресла заменили гоночными «ковшами», а задний диван демонтировали вовсе.

Кроме того, штатную выхлопную систему заменили «прямотоком» Akrapovic, а обычные шины — полуcликом Pirelli. Все остальное осталось в неприкосновенности: и 600-сильный турбомотор W12 с восьмиступенчатым «автоматом» ZF, и пневмоподвеска с активными стабилизаторами.

В честь рекорда Bentley предложит покупателям кроссовера спецверсию Pikes Peak Bentayga. Машины будут окрашены либо в черный цвет Deep Beluga Black, либо в ярко-зеленый Radium. Все хромированные детали заменены черными, 22-дюймовые колеса выполнены двухцветными, а на передних крыльях красуются логотипы Pikes Peak.

В салоне — кожа Beluga и вставки из алькантары, отделка углепластиком и ярко-зеленые акценты. На углепластиковой панели перед передним пассажиром нанесена схема трассы горной гонки.

Цену такой машины пока не сообщают. Прием заказов начнется в ближайшем августе. Будет построено всего десять экземпляров кроссовера Pikes Peak Bentayga.