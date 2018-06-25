Бюджетные электрокары Lifan заполонят китайский рынок

Недорогие электромобили известного бренда LIfan в скором времени должны заполонить китайский авторынок.

Как заверяет производитель свои эко-модели, этот «электромобиль сможет купить каждый».

Стартовая стоимость батарейного седана Lifan 650EV, основой для которого послужила модель Solano, начинается с 1,6 млн рублей. Однако воспользовавшись субсидиями, китайцы смогут приобрести ее за 774 тысячи, что вполне приемлемо для многих.

Класс модели позиционируется как «почти премиум», что подразумевает батарею на 305 км хода.

Представители компании отмечают, что вскоре электрическим станет минивэн Lifan М7 и SUV Myway.

Однако эксперты мирового авторынка удивляются, что электрификация флагмана — седана Lifan 820 Murman несколько затягивается, ведь ее экологичный вариант дебютировал еще в 2015 году.

Предполагается, что четырехдверная модель просто ожидает рестайлинга, ведь в продаже она находится уже третий год.