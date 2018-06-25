Suzuki ещё раз обновила седан С-класса, который так и не добрался до РФ

В Сети появились фотографии посвежевшей «четырехдверки», предназначенной для индийского рынка.

Седан Suzuki C-класса выпускают с 2014 года, модель построена на той же платформе, что и кросс SX4 второго поколения. В Китае «четырехдверку» продают под именем Alivio, на других рынках, включая Индию, она известна как Ciaz. «Поднебесная» версия обновилась еще летом 2017-го, остальным же странам пришлось ждать год. При этом рестайлинговый Ciaz получил иной, отличный от Alivio, дизайн экстерьера. Снимки обновленного индийского варианта без камуфляжа распространили местные СМИ. В Индии модель производит компания Maruti Suzuki, «дочка» японской Сузуки

Обновленный Maruti Suzuki Ciaz, фото: autox.com Судя по фото, как и Alivio, Maruti Suzuki Ciaz тоже обзавелся новой радиаторной решеткой, однако, в отличие от китайской версии, у «индийца» решетка не продолжается до нижней кромки бампера. Еще индийский седан получил модернизированные фары и иные блоки противотуманок, тогда как у Alivio оптика прежняя. Фотографий интерьера посвежевшего Ciaz пока нет. У Alivio салон не тронули, в нем лишь появилась новая мультимедийная система.

По предварительным данным, в Индии Ciaz предложат с новой бензиновой «четверкой» 1.5, которая придет на смену 92-сильному двигателю 1.4. Отдача нового движка пока неизвестна, нет данных и о том, с какими трансмиссиями он будет сочетаться. Нынешний мотор 1.4 комплектуется с пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом». Также в Индии, предположительно, останется в строю турбодизель Fiat 1.3 мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5КВП. Кроме того, в следующем году у индийского Ciaz может появиться дизель 1.5 собственной разработки Maruti Suzuki.

В Китае Suzuki Alivio можно купить с прежним «атмосферником» 1.6 (122 л.с.), пятиступенчатой«механикой» или шестиступенчатым«автоматом».

Ожидается, что официальная премьера посвежевшего Maruti Suzuki Ciaz состоится в Индии в августе текущего года. Дореформенный седан там стоит от 783 000 рупий, что эквивалентно примерно 730 000 рублей по актуальному курсу. Позже модель доберется до Таиланда, ЮАР и некоторых стран Латинской Америки.

Напомним, в России тоже собирались продавать «четырехдверку» Suzuki: у нас седан должен был появиться в 2016-м под именем Alivio. Однако на российский рынок «четырехдверка» так и не вышла, о планах поставлять модель в РФ в компании больше не сообщали.

По материалам: www.kolesa.ru