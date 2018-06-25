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«Октавию» с пробегом 700 тысяч километров превратили в новую машину
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«Октавию» с пробегом 700 тысяч километров превратили в новую машину 

Motor.ru 13 минут назад
Фото: Motor.ru
Авторы YouTube-канала Car Throttle восстановили Skoda Octavia первого поколения с пробегом более 695 тысяч километров до состояния нового автомобиля. Седан получил новые компоненты подвески, колесные диски и интерьер.
[Возрожденные из пепла: автомобили, которые вытащили с того света] (https://motor.ru/selector/supercarrean.htm)
Первым делом салон машины полностью заменили на вариант от топовой модификации RS: от «заряженной» версии Octavia достались сиденья, дверные карты и некоторые декоративные элементы отделки. Помимо этого, на машину установили новые тормозные механизмы, перекрасили бамперы, а решетку радиатора и другие элементы экстерьера затянули в черную пленку.
В мае текущего года, еще до восстановления, машина проехала от Лондона до поселка Нюрбург, где расположен знаменитый Нюрбургринг, без дозаправки. Общая протяженность маршрута составила 1287 километров, а средний расход топлива — 3,3 литра на 100 километров.
В первой части видео об этой Skoda Octavia сообщалось, что несмотря на значительный пробег седан находится в отличном состоянии. У него сохранились оригинальные узлы, а на элементах подвески есть лишь незначительные следы коррозии.
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