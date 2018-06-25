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Автоэксперты назвали лучших представителей линейки «Нива»
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Автоэксперты назвали лучших представителей линейки «Нива» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Легкий внедорожник линейки «Нива» — это уже не просто машина с хорошей проходимостью. Тут уже речь идет о настоящей легенде с мировым именем.
Лучшим представителем обсуждаемой линейки автомоделей автомобильные эксперты называют «Бронто». Данную автомодель выделяет наиболее доступная цена и кузов хорошего качества.
Вторая в списке — автомодель ВАЗ-2329. Это тюнинг-версия российского внедорожника в кузове пикап. Стоимость машины от 370000 рублей. Обсуждаемая автомодель имеет хорошие отзывы от бывалых автомобилистов.
Автомодель «Бронто марш» стоит от полумиллиона рублей. Машина имеет высокую проходимость за счет более крупных колес и другого оснащения.
Номер четыре в рейтинге — модификация «Лаура». Эту автомодель несправедливо относят к исключительно служебным машинам. Машина имеет броню. Стоимость стартует от 254000 рублей.
LADA «Нива» 2010 замыкает пятерку наиболее интересных модификаций. Стоимость такой автомодели — от 450000 рублей.
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