Toyota Land Cruiser обогнал Toyota RAV4 на рынке Дальнего Востока

Toyota Land Cruiser обогнал Toyota RAV4 на рынке Дальнего Востока В мае 2018 года покупатели на рынке Дальнего Восток приобрели 97 внедорожников Toyota Land Cruiser. Это на 86,5% превысило продажи модели в мае прошлого года — 52 авто. Так, Toyota Land Cruiser занял первое место на дальневосточном авторынке и обошел его прежнего лидера — Toyota RAV4.

По данным «Автостат Инфо», в мае 2018 года кроссовер Toyota RAV4 разошелся на рынке дальневосточного ФО в количестве 90 ед., что на 18,2% меньше прошлогоднего результата. В тот же период на местном рынке было продано 89 кроссоверов Hyundai Creta. Спрос на эту модель, которая вошла в топ-3 местного авторынка, вырос в годовом выражении на 178%. Четвертое место в майском рейтинге продаж здесь занял UAZ Patriot — 85 авто (+37%), а на пятую позицию в списке вышла LADA Vesta — 55 ед. (+587,5%).

Топ-5 самых продаваемых моделей авторынка Дальнего Востока за период первых пяти месяцев 2018 года составили: Toyota Land Cruiser (414 авто, +56,8%), Toyota RAV4 (369 шт., -18,4%), Hyundai Creta (341 ед., +118,6%), а также UAZ Patriot (324 ед., +21,3%) и Toyota Land Cruiser 200 (257 машин, -11,1%).

На авторынке Дальневосточного округа в мае 2018 года покупатели приобрели 1488 новых легковых автомобилей — это на 47,8% больше, чем они купили годом ранее (1007 ед.). Как уточняется в сообщении «Автостат Инфо», продажи легковых автомобилей на Дальнем Востоке выросли на 20,6% за январь-май 2018 года и составили 5591 ед. против 4637 машин, проданных в 2017-м.