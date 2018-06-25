В мае покупатели потратили на кроссоверы и внедорожники 103 млрд рублей

В мае покупатели потратили на кроссоверы и внедорожники 103 млрд рублей Расходы российских покупателей на новые кроссоверы и внедорожники в мае 2018 года достигли отметки в 102,68 млрд рублей, о чем говорится в данных исследования «Автостат Инфо».

Аналитики компании определили, на какие SUV покупатели потратили больше всего денежных средств в отчетный месяц. Так, на Hyundai Creta они израсходовали в мае этого года 6,04 млрд рублей и купили при этом 5732 таких машины. На Volkswagen Tiguan в тот же период россияне потратили 5,15 млрд рублей. За такие деньги они приобрели в мае 2942 «Тигуана». На покупку кроссоверов Toyota RAV4 (продан 2741 автомобиль этой модели) потребители израсходовали 4,6 млрд рублей, а на внедорожники Toyota Land Cruiser (продажи — 1187 ед.) они потратили 3,43 млрд рублей. В топ-5 моделей класса SUV с наибольшей выручкой от продаж в мае 2018 года попал также и Mitsubishi Outlander. В прошлом месяце покупатели приобрели 1969 таких машин и потратили на них в целом 3,24 млрд рублей.

Согласно данным «Автостат Инфо», в мае этого года в России было продано автомобилей всех сегментов на общую сумму 179,3 млрд рублей.