Koenigsegg показала первое изображение преемника гиперкара Agera RS

В ноябре прошлого года Koenigsegg Agera RS сумели разогнать до 447 километров в час (результат по итогу двух заездов в разные стороны), тем самым установив новый мировой рекорд скорости для серийных автомобилей.

Теперь же шведская компания готовит новый гиперкар — прямого преемника Koenigsegg Agera RS, передает Motor1. Он должен будет официально дебютировать в следующем году, однако уже сейчас компания показала первый тизер новой модели. Разработчики сообщили, что, как и Agera RS и One:1, новый автомобиль будет ориентирован для трекового использования и будет ближе к гоночной машине. При этом компания пообещала, что новинка — в сравнении с Agera RS — будет способна на большее.

Сообщается, что новая модель не будет оснащена гибридной силовой установкой и трансмиссией Direct Drive. Машина получит стандартную коробку передач, а также модернизированный пятилитровый двигатель V8, мощность которого станет выше на 20-30 лошадиных сил.

Koenigsegg пока не раскрыла название нового гиперкара. Он будет полноценно представлен на Женевском автосалоне в марте следующего года.