Преемник Koenigsegg Agera RS: первое изображение

Компания Koenigsegg опубликовала тизер нового гиперкара, который станет прямым преемником Agera RS. Модель уже доступна для заказа, а ее публичный дебют состоится на автосалоне в Женеве весной следующего года.

По аналогии с Agera RS и One:1 новый гиперкар будет больше ориентирована на трековое использование и по характеру станет близок к гоночной машине. Приводить в движение его будет модернизированная версия пятилитровой «восьмерки», отдача которой вырастет на 20-30 лошадиных сил.

Также известно, что новинка не получит гибридную силовую устновку и бесступенчатую трансмиссию Direct Drive — вместо нее будет использоваться стандартная коробка передач с подрулевыми «лепестками».

Самая мощная модификация Koenigsegg Agera RS, установившая несколько рекордов скорости, оснащается пятилитровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 1360 лошадиных сил и 1371 Нм крутящего момента. С места до «сотни» гиперкар способен разгоняться за 2,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 447 километров в час.