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Преемник Koenigsegg Agera RS: первое изображение
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Преемник Koenigsegg Agera RS: первое изображение 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Koenigsegg опубликовала тизер нового гиперкара, который станет прямым преемником Agera RS. Модель уже доступна для заказа, а ее публичный дебют состоится на автосалоне в Женеве весной следующего года.
По аналогии с Agera RS и One:1 новый гиперкар будет больше ориентирована на трековое использование и по характеру станет близок к гоночной машине. Приводить в движение его будет модернизированная версия пятилитровой «восьмерки», отдача которой вырастет на 20-30 лошадиных сил.
Также известно, что новинка не получит гибридную силовую устновку и бесступенчатую трансмиссию Direct Drive — вместо нее будет использоваться стандартная коробка передач с подрулевыми «лепестками».
Самая мощная модификация Koenigsegg Agera RS, установившая несколько рекордов скорости, оснащается пятилитровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 1360 лошадиных сил и 1371 Нм крутящего момента. С места до «сотни» гиперкар способен разгоняться за 2,5 секунды. Его максимальная скорость составляет 447 километров в час.
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