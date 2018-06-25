Volvo начинает поставки автомобилей, заказанных через службу подписки

Шведская компания начала поставлять автомобили, заказанные через службу подписки Care by Volvo . По словам представителя Volvo Джима Николса XC40 является первой моделью, которая прибудет к клиентам благодаря данной услуге.

«Поставки Care by Volvo происходят ежедневно по всей стране. Мы ждем окончательных документов из Массачусетса и Нью-Йорка, чтобы начать поставки там. Это должно быть в любой день», — добавил он.

Программа Care by Volvo предоставляет потребителям совершенно иной способ получить новый автомобиль. Ежемесячная оплата включает страховку, обслуживание и износ. Подписка действует на протяжении 24 месяцев и для XC40 начинается с 600 долларов США. При этом те, кто использует услугу, имеют возможность поменять транспортное средство через 12 месяцев.

Ранее на этой неделе в сервисе Care by Volvo был представлен совершенно новый седан S60. Версия T6 Momentum доступна за 775 долларов в месяц, в то время как S60 T6 R-Design, дополненная спортивной подвеской и имеющая более агрессивный внешний вид, — за 850 долларов. Стоимость высокопроизводительный S60 T8 eAWD Polestar Engineered еще не выпущена.