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В честь победы на Пайкс-Пик будет выпущена особая версия внедорожника Bentley Bentayga
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В честь победы на Пайкс-Пик будет выпущена особая версия внедорожника Bentley Bentayga 

За рулем Кубань 38 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Bentley, в честь своей победы в горной гонке на Пайкс-Пик, выпустит особую версию внедорожника Bentayga. В ателье Mulliner будет сделано всего 10 экземпляров.
Особый Bentley Bentayga Pikes Peak получит карбоновые сплиттер, боковые юбки, диффузор и задний спойлер. Все хромированные детали заменят на чёрный. Диски 22-дюймовые двухцветные.
Цвет кузова — либо чёрный Deep Beluga Black, либо ярко-зеленый Radium. На передние крылья нанесли логотип гонки на Пайкс-Пик. Схема трассы также есть в салоне, который отделан кожей Beluga и алькантарой с яркими вставками.
Технических изменений никаких. Особый Bentley Bentayga Pikes Peak оснащён 608-сильным мотором W12 и восьмиступенчатым «автоматом» ZF, полным приводом, пневматической адаптивной подвеской, 48-вольтовой бортовой системой.
Напомним, внедорожник Bentley Bentayga стал новым рекордсменом горной гонки на Пайкс-Пик (Pikes Peak International Hill Climb) в классе SUV. Новозеландский гонщик на британском автомобиле проехал легендарные 156 поворотов за 10 минут 49,9 секунды.
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