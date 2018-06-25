В честь победы на Пайкс-Пик будет выпущена особая версия внедорожника Bentley Bentayga

Компания Bentley , в честь своей победы в горной гонке на Пайкс-Пик, выпустит особую версию внедорожника Bentayga. В ателье Mulliner будет сделано всего 10 экземпляров.

Особый Bentley Bentayga Pikes Peak получит карбоновые сплиттер, боковые юбки, диффузор и задний спойлер. Все хромированные детали заменят на чёрный. Диски 22-дюймовые двухцветные.

Цвет кузова — либо чёрный Deep Beluga Black, либо ярко-зеленый Radium. На передние крылья нанесли логотип гонки на Пайкс-Пик. Схема трассы также есть в салоне, который отделан кожей Beluga и алькантарой с яркими вставками.

Технических изменений никаких. Особый Bentley Bentayga Pikes Peak оснащён 608-сильным мотором W12 и восьмиступенчатым «автоматом» ZF, полным приводом, пневматической адаптивной подвеской, 48-вольтовой бортовой системой.

Напомним, внедорожник Bentley Bentayga стал новым рекордсменом горной гонки на Пайкс-Пик (Pikes Peak International Hill Climb) в классе SUV. Новозеландский гонщик на британском автомобиле проехал легендарные 156 поворотов за 10 минут 49,9 секунды.