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«Ниву» с салоном как у Bentley выставили на продажу
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«Ниву» с салоном как у Bentley выставили на продажу 

Авторамблер 32 минуты назад
Фото: Авторамблер
Этот девятилетний внедорожник 4x4 Urban стоит почти в три раза дороже нового.
Объявление о продаже тюнингованной Lada 4x4 появилось на сайте объявлений «Юла.ру». Согласно описанию, под капотом у этого автомобиля — стандартный 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л.с. Впрочем, владелец отмечает, что «имеется коробка и двигатель от »Мерседеса", которые он не успел установить.
Цена в 1,5 млн рублей объясняется доработками интерьера и экстерьера «Нивы»: на снимках видно, что салон автомобиля полностью переделан и обит коричневой кожей. На центральной консоли установлен экран мультимедийной системы, а на крыше имеется люк. В целом оформление салона напоминает модели Bentley, а именно — Continental, который предлагается с кожаным салоном похожего цвета.
Напомни, ранее на том же сайте объявлений появился 610-сильный ВАЗ-2105 1999 года, предназначенный для дрифта. Этот автомобиль оценивался в 10 млн рублей.
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