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Посмотрите, как пикап Ford Ranger Raptor тестируют в горах Новой Зеландии
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Посмотрите, как пикап Ford Ranger Raptor тестируют в горах Новой Зеландии 

Motor.ru 31 минуту назад
Фото: Motor.ru
Компания Ford выпустила промо-ролик, в котором показала тестирование предсерийного Ranger Raptor в горах Новой Зеландии. На видео можно увидеть, как пикап на высокой скорости движется по каменистому покрытию, пересекает брод и едет по грунтовой дороге через холмы.
В настоящее время модель представлена только на рынках Азиатско-тихоокеанского региона, например, Австралии. Пикап оснащается двухлитровой дизельной твин-турбо «четверкой» мощностью 213 сил (500 Нм) и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
В оснащение Ford Ranger Raptor входит специальная внедорожная подвеска Fox с увеличенными ходами, более мощные тормоза с 332-миллиметровыми дисками, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными шинами BF Goodrich и усиленная защита нижней части кузова. Предусмотрен и особый режим работы управляющей электроники — Baja, который предназначен для скоростной езды по пустыне.
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