Ещё
Видео: Минобороны США показало колесо-трансформер и супер-подвеску
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: Минобороны США показало колесо-трансформер и супер-подвеску 

Quto.ru 24 минуты назад
Фото: Quto.ru
Специалисты Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) представило несколько футуристичных проектов инновационных систем подвески и движителей для будущих образцом бронетехники.
Среди них колесо-трансформер, способное из традиционного круглого колеса превращаться в гусеничный движитель. Также был показан прототип адаптивной подвески, которая удерживает кузов автомобиля в горизонтальном положении даже при сильных кренах.
Подвеска носит название METS способна практически полностью гасить вибрации. Ее особенностю является применение двух систем в одной. Первая имеет ход 10-15 см, а вторая — увеличенный диапазон в 106 см вверх и 76 см вниз.
Колесо-трансформер представляет собой мотор-колесо с электроприводом. Оно может быть встроено практически в любой вид бронетехники уже сегодня, так как предусматривает минимальные изменения в конструкции машины.
Читайте статью на QutoЧитайте также:Россия может ввести пошлины на автомобили из СШАВидео: Volkswagen установил новый рекорд восхождения на Пайкс-ПикВидео: Мотор после жуткого ДТП вылетел из машины на сотню метров
Quto.ru: последние новости
ГИБДД рассказала, чем отличается осмотр от досмотра Эксперты выяснили, автомобили какой мощности предпочитают россияне Kia анонсировала дату старта российских продаж нового Ceed
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян96
Штрафы переведут на упрощенку98
Первая смерть на Крымском мосту304
«Мы все были в шоке, но молчали»: Кущевка в своем репертуаре2
Гаишники объяснили разницу между «осмотром» и «досмотром»
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:26
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение