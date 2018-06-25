Видео: Минобороны США показало колесо-трансформер и супер-подвеску 

Специалисты Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) представило несколько футуристичных проектов инновационных систем подвески и движителей для будущих образцом бронетехники.
Среди них колесо-трансформер, способное из традиционного круглого колеса превращаться в гусеничный движитель. Также был показан прототип адаптивной подвески, которая удерживает кузов автомобиля в горизонтальном положении даже при сильных кренах.
Подвеска носит название METS способна практически полностью гасить вибрации. Ее особенностю является применение двух систем в одной. Первая имеет ход 10-15 см, а вторая — увеличенный диапазон в 106 см вверх и 76 см вниз.
Колесо-трансформер представляет собой мотор-колесо с электроприводом. Оно может быть встроено практически в любой вид бронетехники уже сегодня, так как предусматривает минимальные изменения в конструкции машины.
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