Видео: Минобороны США показало колесо-трансформер и супер-подвеску

Специалисты Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA ) представило несколько футуристичных проектов инновационных систем подвески и движителей для будущих образцом бронетехники.

Среди них колесо-трансформер, способное из традиционного круглого колеса превращаться в гусеничный движитель. Также был показан прототип адаптивной подвески, которая удерживает кузов автомобиля в горизонтальном положении даже при сильных кренах.

Подвеска носит название METS способна практически полностью гасить вибрации. Ее особенностю является применение двух систем в одной. Первая имеет ход 10-15 см, а вторая — увеличенный диапазон в 106 см вверх и 76 см вниз.

Колесо-трансформер представляет собой мотор-колесо с электроприводом. Оно может быть встроено практически в любой вид бронетехники уже сегодня, так как предусматривает минимальные изменения в конструкции машины.