Россия может ввести пошлины на автомобили из США 

В России рассматривают возможность ввести пошлины на легковые автомобили, ввозимые из США. Об этом пишет RNS со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина.
«Рассматривается», — сказал Орешкин журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в списке товаров оказаться легковые автомобили.
Новые пошлины могут стать частью ответных мер, которые готовит российское правительство в противовес американским пошлинам на алюминий и сталь. Об этом еще 19 июня заявил Орешкин.
Позднее в министерстве уточнили, что на первом этапе объем ответных мер может достичь 93 млн долларов.
Среди моделей, которые затронут новые пошлины, окажутся кроссоверы BMW: X3, X4, X5, X6. Также модели компании Cadillac — XT5 и CT6. среди других брендов можно назвать Chevrolet Traverse, Honda Pilot и CR-V, Infiniti QX60, Jeep Grand Cherokee и Wangler, Mercedes-Benz GLE и GLS, Volkswagen Teramont.
Отметим, что президент США Дональд Трамп еще 1 марта объявил о введении ввозных пошлин на алюминий в 10% и на сталь в 25%. В силу решение вступило 23 марта. Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Минобороны США показало колесо-трансформер и супер-подвескуНазвана средняя стоимость нового автомобиля в РоссииВидео: Volkswagen установил новый рекорд восхождения на Пайкс-Пик