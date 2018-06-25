Россия может ввести пошлины на автомобили из США

В России рассматривают возможность ввести пошлины на легковые автомобили, ввозимые из США. Об этом пишет RNS со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина

«Рассматривается», — сказал Орешкин журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в списке товаров оказаться легковые автомобили.

Новые пошлины могут стать частью ответных мер, которые готовит российское правительство в противовес американским пошлинам на алюминий и сталь. Об этом еще 19 июня заявил Орешкин.

Позднее в министерстве уточнили, что на первом этапе объем ответных мер может достичь 93 млн долларов.