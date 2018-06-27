Появились фотографии нового седана Chery Arrizo GX

На автовыставке в Пекине производитель Chery продемонстрировал новый среднеразмерный седан Arrizo GX, а вот шпионские фотоснимки салона появились впервые.

Рассматривая представленные фотографии, можно заметить, что салон четырёхдверки выполнен в фирменном стиле. Однако претерпели изменения руль, передняя панель и дефлекторы воздуховодов. Плюс к этому, на панели приборов установили большой цветной дисплей бортового компьютера, а также информационно-развлекательный комплекс оснастили солидным тачскрином.

Отметим, что новый седан лежит на инновационной архитектуре M1X, разработанной вместе с Jaguar Land Rover . Передняя часть автомобиля позаимствована у флагманской модели Tiggo 8: решётка радиатора, оптика и передний бампер с ходовыми огнями на LED-элементах.

В движение Chery Arrizo GX приводится 1,5-литровым турбодвижком с отдачей в 147 л.с. Сочетается с ним 5-ступенчатая механика или вариатор CVT.

На китайском рынке новинка появится в III квартале нынешнего года. Скорее всего, новый седан приедет и в нашу страну.