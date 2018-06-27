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Появились фотографии нового седана Chery Arrizo GX
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Появились фотографии нового седана Chery Arrizo GX 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
На автовыставке в Пекине производитель Chery продемонстрировал новый среднеразмерный седан Arrizo GX, а вот шпионские фотоснимки салона появились впервые.
Рассматривая представленные фотографии, можно заметить, что салон четырёхдверки выполнен в фирменном стиле. Однако претерпели изменения руль, передняя панель и дефлекторы воздуховодов. Плюс к этому, на панели приборов установили большой цветной дисплей бортового компьютера, а также информационно-развлекательный комплекс оснастили солидным тачскрином.
Отметим, что новый седан лежит на инновационной архитектуре M1X, разработанной вместе с Jaguar Land Rover. Передняя часть автомобиля позаимствована у флагманской модели Tiggo 8: решётка радиатора, оптика и передний бампер с ходовыми огнями на LED-элементах.
В движение Chery Arrizo GX приводится 1,5-литровым турбодвижком с отдачей в 147 л.с. Сочетается с ним 5-ступенчатая механика или вариатор CVT.
На китайском рынке новинка появится в III квартале нынешнего года. Скорее всего, новый седан приедет и в нашу страну.
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