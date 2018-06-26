У компании Haval сменится генеральный директор

Официальное представительство России Haval, в очередной раз сменило руководителя.

На данный момент, сообщают представители компании, пост генерального директора займёт Чэн Сяогуан. Его предшественник Коу Сюйгуана проработал 5 лет, после чего отправляется в долгосрочную командировку в Китай, где продолжит свою работу уже в другом офисе.

На нового генерального директора компании лягут такие обязательства, как ведение бизнес-стратегий, конечно в приоритете стоит цель — увеличение объёма продаж транспорта.

Уже в 2019 году в Тульской области начнёт свою работу завод полного цикла, благодаря которому объём реализации должен вырасти в три раза.

Немного о статистике:

За первые пять месяце нынешнего года на территории страны успели реализоваться около 100 автомобилей компании Haval, что показывает разницу с прошлым годом на 44 процента больше.