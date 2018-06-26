Ещё
У компании Haval сменится генеральный директор
Далее:
Читайте также:
Ещё

У компании Haval сменится генеральный директор 

Car.ru 18 минут назад
Фото: Car.ru
Официальное представительство России Haval, в очередной раз сменило руководителя.
На данный момент, сообщают представители компании, пост генерального директора займёт Чэн Сяогуан. Его предшественник Коу Сюйгуана проработал 5 лет, после чего отправляется в долгосрочную командировку в Китай, где продолжит свою работу уже в другом офисе.
На нового генерального директора компании лягут такие обязательства, как ведение бизнес-стратегий, конечно в приоритете стоит цель — увеличение объёма продаж транспорта.
Уже в 2019 году в Тульской области начнёт свою работу завод полного цикла, благодаря которому объём реализации должен вырасти в три раза.
Немного о статистике:
За первые пять месяце нынешнего года на территории страны успели реализоваться около 100 автомобилей компании Haval, что показывает разницу с прошлым годом на 44 процента больше.
Car.ru: последние новости
Чем опасен 92-ой бензин для современных автомобилей Новый гибридный Subaru Crosstrek 2019 получит ценник в 23 000 долларов В Сети появился рендер BMW 3 Series, представляющий собой спортивный седан
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парадокс «подешевевшего» бензина26
Китаянка разбила новый Ferrari на выезде из салона2
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась8
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян96
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:26
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение