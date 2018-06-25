У российского представительства Haval новый гендиректор

Главой «Хавейл Мотор Рус» с сегодняшнего дня официально стал Чэн Сяогуан.

Он сменил на этом посту своего предшественника, Коу Сюйгуана, занимавшего данную должность с 2014-го. Сюйгуана перевели в центральный офис компании Haval в Китае.

Чен Сяогуан начинал свою деятельность в Great Wall Motor, где проработал 11 лет с 2007 года. В 2013 году его назначили ответственным бизнес компании в России. Тогда же был создан новый бренд Haval, ориентированный на производство кроссоверов.

Новый генеральный директор будет реализовывать стратегию по укреплению позиций бренда в России. От него также ждут увеличения продаж автомобилей Haval на нашем рынке.

Впрочем, дела марки в России и сейчас идут очень не плохо. Так за январь-май было реализовано 989 единиц, и этот результат на 44% выше, чем в прошлом, 2017, году.

Увеличение продаж связывают с открытием завода бренда в Тульской области, который заработает уже в 2019-м. Это предприятие полного цикла, и с самого начала производства ««Хавейл Мотор Рус» планирует полностью загрузить мощности, что позволит увеличить присутствие на рынке в несколько раз.