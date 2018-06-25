На аукцион выставлен Land Rover Джеймса Бонда

На торгах Bonhams собираются продать специальный внедорожный вариант Land Rover Defender, снявшийся в фильме о Джеймсе Бонде

Тираж специальной версии модели Defender составил лишь 10 штук, и над их созданием трудилось особое подразделение Jaguar Land Rover — Vehicle Operations, а также тюнеры из ателье Bowler.

Мощный SUV оснащен громадными колесными дисками на 37 дюймов, специальной тормозной системой Bilstein, сидениями Recaro и уникальной рамой безопасности.

Усовершенствованный дизельный мотор генерирует больше «лошадок», чем стандартная версия модели и его мощность достигает 187 л.с.

В основном модели из особой серии применялись в промо-акциях компании, тогда как выставленный на торги экземпляр стал «актером».

Предполагается, что цена «героя бондианы» будет варьироваться в пределах 292-331 тысяч долларов.