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На аукцион выставлен Land Rover Джеймса Бонда
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На аукцион выставлен Land Rover Джеймса Бонда 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На торгах Bonhams собираются продать специальный внедорожный вариант Land Rover Defender, снявшийся в фильме о Джеймсе Бонде.
Тираж специальной версии модели Defender составил лишь 10 штук, и над их созданием трудилось особое подразделение Jaguar Land Rover — Vehicle Operations, а также тюнеры из ателье Bowler.
Мощный SUV оснащен громадными колесными дисками на 37 дюймов, специальной тормозной системой Bilstein, сидениями Recaro и уникальной рамой безопасности.
Усовершенствованный дизельный мотор генерирует больше «лошадок», чем стандартная версия модели и его мощность достигает 187 л.с.
В основном модели из особой серии применялись в промо-акциях компании, тогда как выставленный на торги экземпляр стал «актером».
Предполагается, что цена «героя бондианы» будет варьироваться в пределах 292-331 тысяч долларов.
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