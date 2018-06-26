Volkswagen запустит 17 новых моделей к 2024 году 

Немецкий производитель планирует в течении следующих шести лет представить целый ряд новых транспортных средств, включая бензиновые, дизельные и электрические машины.
Согласно данным известного журнала Auto Motor Und Sport, Volkswagen намерен предложить 17 полностью новых моделей к 2024 году, помимо недавно анонсированного обновленного Touareg. В числе новинок окажутся T-Roc R и Arteon R. Оба автомобиля должны предложить отличную производительность и конкурентоспособность в соответствующих сегментах. Позже появится Tiguan Coupe как более дорогая альтернатива стандартному Tiguan. Компактный кроссовер будет предлагаться с 2,0-литровым двигателем TSI (220 лошадиных сил) и более мощным 2,0-литровым двухтурбинным дизельным мотором мощностью 240 лошадиных сил. Также будет построен T-Cross, основанный на Polo, который получит целый ряд силовых агрегатов: 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель, 1,5-литровый четырехцилиндровый (150 лошадиных сил) и 1,6-литровый TSI, обеспечивающий около 200 лошадиных сил. За указанными моделями последует Golf восьмого поколения, к которому присоединится полностью электрический хэтчбек I. D. На этом расширение ассортимента Volkswagen не закончится, компания предложит клиентам несколько бензиновых и дизельных транспортных средств: Golf 8 Estate, Golf GTI и VW Arteon Shooting Brake.